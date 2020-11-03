Ледокол «Виктор Черномырдин» с Владимиром Путиным на борту защитили зенитно-ракетным комплексом
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» доставили на территорию пассажирского порта «Морской фасад» 3 ноября к приезду Владимира Путина. ЗРПК под маскировочной сетью заметил фотограф «Фонтанки».
Во вторник президент России прибыл в Петербург, чтобы поднять флаг на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Судно начали строить в 2012 году. Первоначально его должны были сдать заказчику ещё в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го, а дальше — на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт». Название судну дали в честь бывшего премьер-министра, 10 лет назад 3 ноября он ушёл из жизни.
Комплекс «Панцирь-С1» способен осуществлять защиту обороняемого объекта от воздушных, наземных и надводных угроз. Его, к примеру, использовали во время мундиаля летом 2018 года, когда для полётов закрыли зону в радиусе 110 км от шпиля Адмиралтейства. Тогда два ЗРПК расположили в районе яхт-клуба.
«Панцирь-С1» используется как элемент многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны для отслеживания и уничтожения различных объектов: от спутников и баллистических ракет до квадрокоптеров. Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Досягаемость по высоте — 15 км, по дальности — 20 км, даже без внешней поддержки.
Время реакции комплекса — 4–6 секунд; 1,5 секунды между пусками ракет, как и захватами целей системой. Количество одновременно обстреливаемых целей в ±45° — четыре. В ±90° — две. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.