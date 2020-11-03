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03.11.2020 16:37
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Ледокол «Виктор Черномырдин» с Владимиром Путиным на борту защитили зенитно-ракетным комплексом

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» доставили на территорию пассажирского порта «Морской фасад» 3 ноября к приезду Владимира Путина. ЗРПК под маскировочной сетью заметил фотограф «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Во вторник президент России прибыл в Петербург, чтобы поднять флаг на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Судно начали строить в 2012 году. Первоначально его должны были сдать заказчику ещё в конце 2015 года. Потом было объявлено, что передача состоится в четвертом квартале 2018-го. Затем срок перенесли на 25 июня 2019-го, потом до конца года. Затем на первый квартал 2020-го, а дальше — на июль. А в конце сентября стало известно, что ледокол всё же передали ФГУП «Росморпорт». Название судну дали в честь бывшего премьер-министра, 10 лет назад 3 ноября он ушёл из жизни.

Комплекс «Панцирь-С1» способен осуществлять защиту обороняемого объекта от воздушных, наземных и надводных угроз. Его, к примеру, использовали во время мундиаля летом 2018 года, когда для полётов закрыли зону в радиусе 110 км от шпиля Адмиралтейства. Тогда два ЗРПК расположили в районе яхт-клуба.

«Панцирь-С1» используется как элемент многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны для отслеживания и уничтожения различных объектов: от спутников и баллистических ракет до квадрокоптеров. Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Досягаемость по высоте — 15 км, по дальности — 20 км, даже без внешней поддержки.

Время реакции комплекса — 4–6 секунд; 1,5 секунды между пусками ракет, как и захватами целей системой. Количество одновременно обстреливаемых целей в ±45° — четыре. В ±90° — две. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.

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Комментарии (19)

Uber_33
сказал Володин: не нефть и газ наше преимущество. наше преимущество-ОН. И мы должны ЕГО защитить! СЛАВА РОССИИ!
Cashmare
Питерские бакланы настолько суровы...
OldObyvatel
Подарили бы сказочному макет ледольного Черномырдина, пусть в бункере в бассейне плавает. Все дешевле, чем полеты из бункера и назад. А сколько бездельников с винтовками и без по крышам, домам и автомобилям сидели, обеспечивая неприкасаемость тела. А родители больных детишек денежки просят по миру Христа ради. Православное человеколюбие, однако. Скрепа.
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