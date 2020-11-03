«Лацио» не взял на матч с «Зенитом» своего главного нападающего Иммобиле, возможно, из-за коронавируса

Итальянский футбольный клуб «Лацио» отправился в Санкт-Петербург на матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» без нескольких лидеров. Как сообщает во вторник, 3 ноября, Corriere dello Sport, игру пропустят нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва.

Вероятно, УЕФА запретил им участовать в матче из-за того, что оба недавно переболели коронавирусом. Ранее клуб официально подтвердил, что несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

«Зенит» сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча — в 20:55 по московскому времени.