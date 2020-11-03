FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 16:50
0
Печать

«Лацио» не взял на матч с «Зенитом» своего главного нападающего Иммобиле, возможно, из-за коронавируса

Итальянский футбольный клуб «Лацио» отправился в Санкт-Петербург на матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» без нескольких лидеров. Как сообщает во вторник, 3 ноября, Corriere dello Sport, игру пропустят нападающий Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва.

Вероятно, УЕФА запретил им участовать в матче из-за того, что оба недавно переболели коронавирусом. Ранее клуб официально подтвердил, что несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

«Зенит» сыграет с «Лацио» 4 ноября. Начало матча — в 20:55 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что со стороны петербургской команды игру пропустят Азмун и Дриусси.

После двух туров в Лиге чемпионов на счету «Зенита» два поражения. Матч 3 тура против «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний