На стриминге выложена для просмотра короткометражка «Варя» режиссера Ники Горбушиной. Главная героиня картины мечтает стать пожарной и приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать, что она достойна этой профессии.

Интересно, что материал короткометражки, по словам режиссера , был отснят еще до громкого успеха сериала «Чики». А образ главной героини имеет не только реальный прототип в жизни — на этот образ создателей картины вдохновила пожарная Мария Власова — но и прототип визуальный.

«Наша главная героиня Варя писалась с образа Хельги с картин Эндрю Уайета, — рассказала Ника Горбушина в инстаграме фильма. — На стадии подготовки я показывала художникам по костюмам и гриму именно эту картину, как референс внешнего вида нашей героини. В ней есть всё то, что присуще нашей Варе: простота, некая грубоватость черт лица, грубоватость в поведении, внутрення сила и максимальная естественность, близкая к самой природе.

Интересно, что, по словам режиссера, собственный образ Варвары Шмыковой для съемок и не пришлось переделывать.



«Мы не стали делать две косы, остановились на одной, потому что даже по удобству и технике безопасности две не подходили для пожарной, — вспоминала Ника Горбушина. — Что касается одежды, то @barbaraska_92 (инстаграм-аккаунт Варвары Шмыковой. — Прим. ред.) пришла уже на пробы в обычных джинсах и в совершенно «никаком» (в том смысле, что он совершенно простой и ничем не примечательный, не выделяет героиню на общем фоне) свитере, как только она зашла, я сразу поняла, что вот так и должна быть одета наша Варя. Собственно, в этом она и снималась».

