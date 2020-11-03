Короткометражка «Варя» со звездой сериала «Чики» Варварой Шмыковой появилась для просмотра на стриминге
На стриминге выложена для просмотра короткометражка «Варя» режиссера Ники Горбушиной. Главная героиня картины мечтает стать пожарной и приходит на стажировку в пожарную часть, где ей предстоит доказать, что она достойна этой профессии.
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«Варя» – это история о смелости, которой нам так не хватает. О девушке, мечтающей стать пожарной. В главной роли – Варвара Шмыкова, так полюбившаяся нам в «Чиках» 💔 «Мне нравится, что Варя не капризная актриса, она понимает, что кино – это не игра, даже если это студенческий короткий метр, и все мы здесь для того, чтобы получилось что-то очень важное», – режиссёр фильма Ника Горбушина. Картина – обладатель Диплома жюри в основном конкурсе короткометражек на последнем Кинотавре. Смотрите на more.tv 🔥
Картина (12+) ранее была представлена в конкурсе короткого метра на «Кинотавре», где получила диплом жюри.
Интересно, что материал короткометражки, по словам режиссера, был отснят еще до громкого успеха сериала «Чики». А образ главной героини имеет не только реальный прототип в жизни — на этот образ создателей картины вдохновила пожарная Мария Власова — но и прототип визуальный.
«Наша главная героиня Варя писалась с образа Хельги с картин Эндрю Уайета, — рассказала Ника Горбушина в инстаграме фильма. — На стадии подготовки я показывала художникам по костюмам и гриму именно эту картину, как референс внешнего вида нашей героини. В ней есть всё то, что присуще нашей Варе: простота, некая грубоватость черт лица, грубоватость в поведении, внутрення сила и максимальная естественность, близкая к самой природе.
Интересно, что, по словам режиссера, собственный образ Варвары Шмыковой для съемок и не пришлось переделывать.
«Мы не стали делать две косы, остановились на одной, потому что даже по удобству и технике безопасности две не подходили для пожарной, — вспоминала Ника Горбушина. — Что касается одежды, то @barbaraska_92 (инстаграм-аккаунт Варвары Шмыковой. — Прим. ред.) пришла уже на пробы в обычных джинсах и в совершенно «никаком» (в том смысле, что он совершенно простой и ничем не примечательный, не выделяет героиню на общем фоне) свитере, как только она зашла, я сразу поняла, что вот так и должна быть одета наша Варя. Собственно, в этом она и снималась».
Напомним, Варвара Шмыкова стала одной из звезд сверхпопулярного сериала «Чики». На второй сезон его не продлили.