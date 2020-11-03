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03.11.2020 08:35
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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 субъектах России — это больше половины страны

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 47 субъектах России из 85 существующих.

Как сообщается 3 ноября на сайте ведомства, по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости превышены преимущественно за счёт взрослого населения.

По информации ВОЗ, активность вирусов гриппа в Европе сейчас остаётся на межэпидемическом уровне. В России к началу ноября регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)».

В ведомстве отметили, что прививки от гриппа сделали 33,7% россиян — это более 49,4 млн человек. В Петербурге, по данным вице-губернатора Олега Эргашева, привились около трети горожан — примерно 2 миллиона человек.

Активность гриппа в Петербурге идёт в рост в конце ноября — начале декабря и выходит на пик в январе — феврале. Вакцинация это основной способ профилактики заболевания, оптимальное время для неё — период с сентября по ноябрь.

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Комментарии (1)

Burgomistr
Да, именно такой диагноз всем и ставят у кого пропало обоняние, небольшая температура и был пару раз озноб.
Врачи ж не могут поставить Ковид, если тест отрицательный был.
Ведь могут же в моем окружении все друг за другом заболеть ОРВИ с одинаковыми симптомами. Ну нет температуры, нет кашля, нет ничего отдаленно напоминающее даже насморк - просто нет обоняния.
Действительно, новый вид ОРВИ нашли наши врачи. Правда мне еще написали - хронический насморк честно глядя прямо в глаза)
Ой, меня наша власть все больше радует своей властностью...
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