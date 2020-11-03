Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 субъектах России — это больше половины страны

По информации ВОЗ, активность вирусов гриппа в Европе сейчас остаётся на межэпидемическом уровне. В России к началу ноября регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)».

Как сообщается 3 ноября на сайте ведомства , по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости превышены преимущественно за счёт взрослого населения.

В ведомстве отметили, что прививки от гриппа сделали 33,7% россиян — это более 49,4 млн человек. В Петербурге, по данным вице-губернатора Олега Эргашева, привились около трети горожан — примерно 2 миллиона человек.

Активность гриппа в Петербурге идёт в рост в конце ноября — начале декабря и выходит на пик в январе — феврале. Вакцинация это основной способ профилактики заболевания, оптимальное время для неё — период с сентября по ноябрь.