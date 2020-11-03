Участок Аракчеевских казарм на Шпалерной купила связанная с сенатором Некрасовым компания
Принадлежащая семье сенатора Александра Некрасова компания «Лидер групп» купила участок Аракчеевских казарм на Шпалерной улице в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, «Лидер Групп» приобрела 1,1 гектара за 800 миллионов рублей.
«Сделку стороны оформили в пятницу, 30 октября», - подтвердили «Фонтанке» два участника стройрынка.
Владелец участка, банк «Уралсиб», в последний момент сменил покупателя. На землю претендовал другой девелопер, предложив 750 миллионов. «Лидер групп», по сути, увел участок, предложив на 50 миллионов больше.
Компанию основал выходец из Архангельской области Александр Некрасов. В 2011-2019 годах он был депутатом Госдумы, в октябре этого года стал сенатором от малой родины. По словам собеседников «Фонтанки», Некрасов, якобы лично, участвовал в переговорах.
Участок расположен в квартале Шпалерной, Ставропольской, Таврической и Кавалергардской улиц. На его территории находятся два исторических здания - одноэтажные конюшня и кузница Офицерской кавалерийской школы. По Шпалерной улице, на месте нынешнего БЦ «Таврический», находились Аракчеевские казармы.
Участок имеет скандальную репутацию. Предыдущие застройщики пытались возвести жилой комплекс, оспаривая «историчность» построек в суде и одновременно снося их. «Уралсибу» земля досталась в качестве залогового имущества.
Полтора года назад банк выставлял участок на торги за 1,5 миллиарда рублей. Покупателей не нашлось. В июле 2020-го депутаты ЗакСа внесли поправки в городской закон 820-7, разрешающие строить высотные здания внутри квартала, если уличный фронт сформирован одноэтажными зданиями. По одной из версий, поправки сделаны как раз для Аракчеевских казарм.
Предварительный план застройки предполагает строительство жилого комплекса высотой 8 этажей, но не более 27 метров. Подробнее о сделке банка и «Лидер групп» и роли сенатора читайте в материале «Фонтанки» .