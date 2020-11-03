Участок Аракчеевских казарм на Шпалерной купила связанная с сенатором Некрасовым компания

Владелец участка, банк «Уралсиб», в последний момент сменил покупателя. На землю претендовал другой девелопер, предложив 750 миллионов. «Лидер групп», по сути, увел участок, предложив на 50 миллионов больше.

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, «Лидер Групп» приобрела 1,1 гектара за 800 миллионов рублей.

Компанию основал выходец из Архангельской области Александр Некрасов. В 2011-2019 годах он был депутатом Госдумы, в октябре этого года стал сенатором от малой родины. По словам собеседников «Фонтанки», Некрасов, якобы лично, участвовал в переговорах.

Участок расположен в квартале Шпалерной, Ставропольской, Таврической и Кавалергардской улиц. На его территории находятся два исторических здания - одноэтажные конюшня и кузница Офицерской кавалерийской школы. По Шпалерной улице, на месте нынешнего БЦ «Таврический», находились Аракчеевские казармы.

Участок имеет скандальную репутацию. Предыдущие застройщики пытались возвести жилой комплекс, оспаривая «историчность» построек в суде и одновременно снося их. «Уралсибу» земля досталась в качестве залогового имущества.

Полтора года назад банк выставлял участок на торги за 1,5 миллиарда рублей. Покупателей не нашлось. В июле 2020-го депутаты ЗакСа внесли поправки в городской закон 820-7, разрешающие строить высотные здания внутри квартала, если уличный фронт сформирован одноэтажными зданиями. По одной из версий, поправки сделаны как раз для Аракчеевских казарм.