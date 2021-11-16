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Госстройнадзор одобрил реконструкцию бывших казарм на Шпалерной

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Госстройнадзор Петербурга выдал застройщику разрешение на реконструкцию бывших казарм Офицерской кавалерийской школы на Шпалерной улице. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Речь идет об Аракчеевских казармах, которые долгое время использовались НПО «Океанприбор». Ранее проект «Студии 44» согласовал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Как заявлял руководитель архитектурного бюро Никита Явейн, строения будут приведены в «работоспособное состояние» и «пересажены на новый фундамент».

Согласно проекту, в зданиях будет сохранен и воссоздан исторический облик. Планируется разобрать поздние пристройки и восстановить габариты крыш. Затем там разместят выставочные залы для временных экспозиций различной тематики. «Кроме этого, для посетителей этого выставочного пространства в здании предусмотрены залы для проведения презентаций, вестибюль, гардероб и другие вспомогательные и служебные помещения», — уточнили в Госстройнадзоре.

Разрешение на проведение работ выдано до 15 ноября 2022 года.

В конце 2020 года, как писала «Фонтанка», участок Аракчеевских казарм на Шпалерной улице купила принадлежащая семье сенатора Александра Некрасова компания «Лидер групп». Она приобрела 1,1 гектара за 800 млн рублей.

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