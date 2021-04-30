В Петербурге реконструируют бывшие казармы Офицерской кавалерийской школы на Шпалерной улице и сделают там выставочное пространство. Проект «Студии 44» одобрил КГИОП.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, архитектурное бюро разработало концепцию по заказу ООО «Пальмира», которая была одобрена на заседании рабочей группы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Речь идёт о бывших казармах, которые долгое время использовались НПО «Океанприбор». Там сохранились два строения: бывшая учебная кузница, построенная по проекту 1873 года военного инженера Михаила Белова, выходящая на Ставропольскую улицу (Шпалерная улица, 51, лит. Б), и конюшня, построенная в 1901 году, выходящая на Кавалергардскую улицу (Шпалерная улица, 51, лит. К).
Согласно проекту, который представил руководитель «Студии 44» Никита Явейн, предполагается максимально сохранить исторические конструкции и кирпичную кладку зданий. Строения приведут в «работоспособное состояние» и будут «пересажены на новый фундамент».
В КГИОП добавили, что собственник территории намерен организовать здесь музейно-выставочное пространство.
«С учётом истории этого места планируется проработать вопрос об организации музейной экспозиции, посвященной истории кавалерии», — пояснили в комитете.
В конце 2020 года, как писала «Фонтанка», участок Аракчеевских казарм на Шпалерной улице купила принадлежащая семье сенатора Александра Некрасова компания «Лидер групп». Она приобрела 1,1 гектара за 800 млн рублей.