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Аракчеевские казармы на Шпалерной станут общественным пространством. Историю обещают сохранить

На Шпалерной улице в центре Петербурга реконструируют бывшие казармы

В Петербурге реконструируют бывшие казармы Офицерской кавалерийской школы на Шпалерной улице и сделают там выставочное пространство. Проект «Студии 44» одобрил КГИОП.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, архитектурное бюро разработало концепцию по заказу ООО «Пальмира», которая была одобрена на заседании рабочей группы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
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Речь идёт о бывших казармах, которые долгое время использовались НПО «Океанприбор». Там сохранились два строения: бывшая учебная кузница, построенная по проекту 1873 года военного инженера Михаила Белова, выходящая на Ставропольскую улицу (Шпалерная улица, 51, лит. Б), и конюшня, построенная в 1901 году, выходящая на Кавалергардскую улицу (Шпалерная улица, 51, лит. К).

Согласно проекту, который представил руководитель «Студии 44» Никита Явейн, предполагается максимально сохранить исторические конструкции и кирпичную кладку зданий. Строения приведут в «работоспособное состояние» и будут «пересажены на новый фундамент».

В КГИОП добавили, что собственник территории намерен организовать здесь музейно-выставочное пространство.

«С учётом истории этого места планируется проработать вопрос об организации музейной экспозиции, посвященной истории кавалерии», — пояснили в комитете.

В конце 2020 года, как писала «Фонтанка», участок Аракчеевских казарм на Шпалерной улице купила принадлежащая семье сенатора Александра Некрасова компания «Лидер групп». Она приобрела 1,1 гектара за 800 млн рублей.

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Комментарии (2)

262162761
Приобрела за 800 млн, чтобы сделать там музей? Эта информация на кого рассчитана?
sakorol
все врут очередной элитный дом воткнут
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