Участок на Шпалерной улице под премиум-застройку купил холдинг «Лидер групп», который связывают с многолетним депутатом Госдумы и новоявленным членом Совфеда Александром Некрасовым.

Александр Некрасов Фото: duma.gov.ru

Гектар земли банк «Уралсиб» продал за 800 миллионов рублей, стало известно «Фонтанке» 3 ноября. Второй стороной сделки «Лидер групп» стал абсолютно неожиданно, перекупив объект в последний момент. «Покупатель просто пришел и положил сверх 50 миллионов», — рассказывают участники рынка.

По словам источников «Фонтанки», интерес к пятну в двух шагах от Смольного «Лидер групп» проявлял с начала года. Они уверяют, что Александр Некрасов чуть ли не лично участвовал в осмотре объекта и переговорах, рассказали два собеседника.



Некрасов с 2011 по 2019 годы занимал кресло депутата Госдумы, что не мешало ему регулярно входить в рейтинг миллиардеров от «Делового Петербурга» с основным активом — холдингом «Лидер групп». После небольшого отдыха от госдел, в начале октября 2020-го, петербургский предприниматель стал сенатором от Архангельской области.

«До прошлой недели никто не сомневался, что объект за 750 миллионов отойдет другому девелоперу, — рассказывают «Фонтанке» собеседники. — Он достиг джентльменского соглашения с «Уралсибом», сделка находилась в финальной стадии». По их словам, Александр Некрасов, якобы лично, пришел и «положил» 50 миллионов сверху.

В переговорах со стороны «Лидер групп» участвовал также бывший председатель совета директоров компании, депутат ЗакСа Александр Рассудов, говорят собеседники «Фонтанки». У парламентария иное мнение. «Я не знаю, кто вам сказал, но я не в курсе никаких сделок и в переговорах не участвовал», — сказал Рассудов «Фонтанке».

Участок площадью 11,5 тысяч квадратных метров в квартале Шпалерной, Ставропольской, Тверской и Кавалергардской улиц окружен постройками. В градозащитном обиходе его называют «Аракчеевскими казармами». Здесь располагалась Офицерская кавалерийская школа. Со Шпалерной он прикрыт построенным на месте казарм бизнес-центром «Таврический» высотой 27 метров. Вдоль Ставропольской тянется бывшая школьная кузница, на Кавалергардскую смотрит конюшня.



Фото: «Фонтанка.ру»

Одноэтажные здания дореволюционных времен были причиной градозащитных войн и помехой прежним строительным проектам. О планах принадлежавшей бывшим совладельцам «НСК-Монолит» компании Scavery возвести элитный жилой комплекс «Гроссмейстер» на 50 тысяч квадратных метров стало известно в 2013 году. От них она отказалась через пару лет после серии судебных тяжб, хотя и успела снести кое-что историческое.



автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» Фото: автор видео читательница «Фонтанки» Екатерина Кузнецова

«Гроссмейстер» так и не выбрался из патовой ситуации, и участок выставили на торги почти за 1,5 миллиарда рублей.

Через несколько лет земля отошла банку «Уралсиб» в качестве залогового имущества. В 2019-м он пытался продать актив за те же полтора миллиарда, используя сайт бесплатных объявлений, писало «Агентство бизнес-новостей».

Реализацией залогового имущества «Уралсиба» с 2017 года занимается его официальный партнер, компания «БалтКом». Ее представители подтвердили «Фонтанке», что «Аракчеевские казармы» проданы.

«С 2017-го мы заключили большое количество сделок с недвижимостью, последней из которых стала продажа земельного участка по адресу Шпалерная, дом 51 литера Б, — говорится в официальном ответе компании. — По поручению банка мы занимались подготовкой юридической и технической документации, приведением участка, на котором располагалась автопарковка на 150 машино-мест, которая сдавалась в аренду бизнес-центру «Таврический», в готовый продукт, на котором возможна реализация девелоперского проекта и строительство жилья порядка 14,5 тысяч квадратных метров и 2,5 тысячи квадратных метров коммерческих помещений».



Конкурентами «Лидер групп» за участок на Шпалерной были крупнейшие девелоперы города, судя по комментарию «БалтКома». Компания в интересах «Уралсиба» вела переговоры с RBI, ГК «Эталон», «ЛенСпецСМУ», Bonava, «Глорак Девелопмент», ФСК «Лидер» и другими.

«БалтКом» для этого проекта привлек одного из самых известных проектировщиков и архитекторов города, уточняют в компании:

«Он подготовил обоснование и сделал техническую посадку на участок, в результате чего объект обрел инвестиционную привлекательность».

Фамилию архитектора в «БалтКоме» не назвали. Но по данным «Фонтанки», генплан участка подготовила «Студия 44» Никиты Явейна. Одно из вспомогательных зданий Аракчеевских казарм, учебную кузницу на Ставропольской улице, проект приспособил под 31-местный детский сад для жителей элитного комплекса, а конюшню на Кавалергардской предложено отдать под коммерческие помещения, «прорубив» в ней сквозную арку для транспорта оперативных служб. Под комплексом планируется построить подземный паркинг на 158 машин.



Фото: «Фонтанка.ру»

Проект включает пять восьмиэтажных жилых корпусов на 160 квартир. Их высота не может быть выше 27-метрового БЦ «Таврический».

У участка, с учетом одноэтажных конюшни и кузницы, были два обременения. Новый проект, который приглянулся компании «Лидер групп», предполагает сохранить облик исторических зданий. Градозащитники думали отдать их под музеи, но не все мечты сбываются.

От второго обременения участок недавно избавили депутаты петербургского ЗакСа. В июле 2020 года парламент принял поправки в городской закон 820–7 о границах охранных зон и режимах использования земель. Раньше допускалось увеличение высоты зданий, формирующих внутриквартальную застройку, только если высота здания не воспринималась визуально с открытых городских пространств. Поправки делают в этом правиле исключение для случаев, когда уличный фронт сформирован одноэтажными историческими зданиями.

Компания «Лидер групп» работает на рынке с 1992 года. Возвела 36 жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, в том числе 140-метровый Leader Tower на площади Конституции. Основатель компании после ухода в Госдуму оформил бизнес на супругу Елену Некрасову, но не перестал влиять на бизнес-процессы.



Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»