Разговор с героями «Носа» по телефону, спектакль о Бродском у Фонтанного дома, лекции о традициях и сотни экспонатов из Москвы ждут петербуржцев 3 ноября.

Бродский в саду, тайны и сказки. Что, где и как смотреть на «Ночи Искусств»

Фото: с официального сайта музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Из-за коронавируса фестиваль «Ночь Искусств» в этом году проходит преимущественно в онлайн-режиме. Впрочем, для публики это несет свои плюсы — ведь попасть получится не только на петербургские события, но и в музеи и на другие культурные площадки разных городов. В большом гиде по фестивалю «Фонтанка» собрала мероприятия, проходящие как в сети, так и вживую, чтобы вы точно не пропустили самого интересного. 0+

Посмотреть онлайн

Главной точкой петербургской «Ночи искусств» по количеству разнообразных активностей в Петербурге в этом году станет дворик Фонтанного дома. Посетителей «вживую» там не ждут, зато приглашают онлайн. Специально для фестиваля режиссёр Яна Тумина и художницы творческой мануфактуры ПТХ создали среди деревьев пространство, посвящённое Иосифу Бродскому. Фигуру выбрали не случайно — поэту в этом году исполнилось бы 80 лет. По задумке авторов инсталляции, знаковые вещи, видеопроекции и тексты Бродского на экранах образуют своего рода «археологические пласты памяти». Познакомиться с его творчеством ближе помогут приглашённые артисты: они прочтут вслух прозу и стихи. Онлайн-трансляция происходящего начнётся в 20.00. Актёры театра пластики рук Hand Made покажут зарисовки, герои которых — архитектурные символы Петербурга-Ленинграда и люди, с которыми ассоциируется Серебряный век. В 20.30 создатели выставки «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень...» проведут по ней экскурсию, а в 21.00 тему продолжат спектаклем «Бродский в алфавитном беспорядке» c Андреем Шимко в главной роли. Финальная часть вечера — концерт группы «Отава Ё», в программе которого — городские романсы и танцы от кадрили до хип-хопа.



Фото: с официального сайта музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

О тенях и символах 3 ноября поговорят и в Русском музее. Заведующая сектором экскурсионной работы комплекса Летнего сада Марина Гогулина на видеопрогулке проведёт по аллеям, расскажет об планировке и о том, где именно нужно искать отсылки к древнеримской мифологии.

Тем временем сотрудники Музея политической истории России устроят ликбез по символизму современных арт-объектов. Во время онлайн-экскурсии специалисты сфокусируются на четырёх работах: инсталляция «Окна» соотносится с общественными настроениями и идеями в России XIX века, «Штурм небес» — это символ стремления к развитию социализма, «Гора камней» — сталинские лагеря, «Телевизионные грозди» — роль СМИ в формировании массовых взглядов.



В первой в России независимой творческой коммуне — арт-центре «Пушкинская, 10» знают о символизме, знаках и художественных школах не понаслышке: ещё в 1989 году деятели ленинградского андеграунда «захватили» этот пустующий дом. Узнать об этой истории чуть подробнее и «пройтись» по всем залам и коридорам современного пространства получится с виртуальной экскурсией. Она работает на любом из устройств. Путь зрителя пройдёт через Музей нонконформистского искусства, Музей Звука, Музей русского рока, художественные мастерские и даже бар.



Онлайн-программу подготовили и в Библиотеке им. А.И. Герцена. Ровно в 21.00 в группе ВКонтакте начнётся трансляция лекции о символике времён Ренессанса и её современной интерпретации.



В Молодежной библиотеке на Гражданке в знаниях о знаках предлагают даже посоревноваться — для этого устроят специальный квиз. Играют командами, в составе которых может быть от одного человека.

«Гоголь любил кукол. Гоголь боялся кукол. Гоголь боялся стать куклой... В «Ночь искусств» в библиотеку придут куклы!», — так программу вечера анонсируют в Библиотеке им. Гоголя. Всё о фобиях писателя и о том, нашло ли это отражение в его произведениях, участники онлайн-программы узнают после лекции «„Вий» и театр-вертеп». Вторая часть мероприятия более необычна: только 3 ноября петербуржцам в мессенджерах будут звонить майор Ковалёв и его нос, чтобы просто поболтать и ответить на любые вопросы. Герои предпочитают платформы Telegram и ВКонтакте. Для того, чтобы они позвонили, нужно до 19:00 3 ноября отправить личное сообщение в Telegram-канал @bibliotekaGogol или в сообщения страницы библиотеки Гоголя, написав «#Слушай, Нос!». Каждый, кто договорится о времени встречи с персонажами, автоматически станет участником онлайн-видеоспектакля — ведь все разговоры будут записываться. В 20.00 научный сотрудник Пушкинского дома Анна Некрылова объяснит, откуда произошли нестандартные гоголевские сюжеты и откуда в них так много нечисти. Регистрация — тут.



Фото: из официальной группы библиотеки Гоголя / golib2013 / Facebook

В «Санктъ-Петербургъ Опере» со зрителями в сложные времена тоже предпочли взаимодействовать через сеть. Будет только онлайн-программа, и главная её фишка — первый показ в сети оперы «Эсмеральда» Александра Даргомыжского в постановке Юрия Александрова.

Посетить очно

Принять участие во многих активностях выйдет «живьём». В Музее петербургского авангарда на улице Профессора Попова, где когда-то жил художник-авангардист Михаил Матюшин, ставки в «Ночь Искусств» сделали на личную встречу с горожанами: 3 ноября с 18.00 до 22.00 гостям предлагают вооружиться картой-путеводителем и узнать историю создания «Черного квадрата» Казимира Малевича, разобраться в символике различных школ и объединений авангарда. Прогулка займет около 30 минут.

Ну а в Библиотеке им. Ленина решили обратиться не только к художественным, но и к литературным произведениям и поискать скрытое в них. С 19.30 до 21.00 посетителей ждёт лекция о страхах на примере творчества Эрнста Гофмана и Генрика Ибсена. Впрочем, без художников тоже не обойдётся — с 18.00 до 21.00 слушатели программы «Тайные символы в искусстве» узнают, почему Сальвадор Дали панически боялся кузнечиков, и какие фобии были, например, у Эдварда Мунка и Тициана. В конце встречи каждому предложат изобразить собственный символ страха.



Некоторые участники «Ночи Искусств» разработали семейные программы. С 18.00 до 23.00 в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдёт урок по росписи холщовых сумок древними узорами, лекция о том, как появлялись народные сказки (и причём тут погребальные обряды), а также лекция-дискуссия «Русские мотивы в дворянском костюме XVIII-XIX веков».

В Библиотеке «Екатерингофская» с 18.00 до 23.00 устроят сразу шесть мастер-классов по рукоделию. Основная тема — обереги разных народов. Уроки можно как посетить лично, так и посмотреть в записи. Нужна регистрация.

Героев посовременнее отправляемся искать в залах Музея игровых автоматов: в помещениях организаторы встречи «спрятали» анимированных персонажей из советских мультфильмов. Они появятся на экране смартфона, если навести камеру на игровой автомат и одновременно запустить режим масок в Instagram. Другая часть программы на площадке будет посвящена музыке: московские и петербургские исполнители организуют телемост и по очереди сыграют саундтреки из ретро- и современных игр. Чтобы попасть на концерт лично, нужно зарегистрироваться, но будет и онлайн-трансляция в социальных сетях.



«Ночь искусств» — шанс попасть в небольшие частные музеи или на площадки при исследовательских центрах, где обычно ждут посетителей только в составе организованных групп. К акции присоединились Музей-квартира Елизаровых, где некоторое время жила мать Владимира Ленина Мария Ульянова, её предки, а какое-то время и сам революционер. В честь фестиваля пространство украсили картами звёздного неба и решили объяснять посетителям, что различные светила означают в египетской, римской, иудейской, мусульманской и христианской традициях, как звёзды использовали в декоративно-прикладном искусстве и почему этот знак обрел особое значение в СССР. Программу будут повторять каждые 40 минут с 18.00 до 21.20. Детали — тут.

В Музее-квартире Аллилуевых к разговору о советской символике подойдут с другого ракурса: пришедшим объяснят, как разные оттенки алого цвета исторически использовались в дореволюционной России, а затем поменяли значение. Продолжительность экскурсии «Меня зовут Красный» — 40 минут.



Двери вечером во вторник открывает и Пушкинский дом. Программа «Часовая стрелка близится к полночи…» начнется с авторской прогулки «Серебряный век: мистика и реальность», посвященной Сергею Есенину, Антону Чехову, Александру Куприну, Александру Блоку и другим писателям начала XX века. После этого в творческой лаборатории сотрудники научат разбираться в модернистских течениях, а затем предложат поискать скрытое в произведениях русских символистов. Прогулка по институту начнётся в 18.00, а посмотреть её онлайн выйдет с 19.00. Детали — на сайте.



Российский государственный исторический архив встретит посетителей программой «Российские предприниматели Демидовы». На одноимённой экспозиции выставлены подлинные законодательные акты и указы российских императоров, жалованные грамоты, родовые гербы, прошения, отчеты, договоры, ведомости, записки, письма и прочие личные и служебные документы. Посещение бесплатное, по регистрации.

О символах театра и в мире театра расскажут в Музее-квартире актёров Самойловых. Экскурсии назначены на 19.00 и на 20.00. С 20.00 до 20.40 в Музыкальной гостиной устроят камерный концерт.



Фото: скриншот с официального сайта музея

Петербургский музей автобусов предлагает покататься по вечернему городу и заодно послушать концерт: в салоне ретромодели ЛиАЗ-677М «Луноход» разместят пианино, чтобы исполнять классику в перерывах между рассказами теоретика музыки и ведущего встречи Надима Айдарова о главных городских композиторах. Поездка продлится не меньше четырёх часов.

Театры и концертные залы развлекут загадками. Коллектив «Театра на Литейном» приглашает принять участие в поиске неких символических «сокровищ» во время прохождения маршрута-лабиринта по комнатам, гримёркам и фойе здания, возведённого на месте перестроенного манежа графа Шереметева.



В Филармонии для детей и юношества коридоры также на один вечер преобразуют в импровизированную сцену. В 18.00 на «маршруте из пункта А в пункт Г» зрителя ждут четыре остановки и разговоры об искусстве с артистами и музыкантами. Специальный гость — пианист Дмитрий Гайворонский.

На «Ночи Искусств» в Музее истории Политехнического университета пройдёт встреча с правнуком петербургского изобретателя Льва Термена, который ровно сто лет назад изобрёл инструмент терменвокс и сыграл на нём в Политехническом. Пришедшим объяснят, как добиваться звучания этого инструмента удаётся бесконтактно. Попробовать себя в музыке после инструктажа сможет каждый.



Фото: vk.com/museum.spbstu

В Академической капелле на концерте в 19.00 исполнят «Времена года» и Симфонию №4 Петра Чайковского. Сразу после — проведут по зданию, познакомят с органным мастером и объяснят устройство музыкального инструмента.

Переносимся из Петербурга в столицу

Если активностей на петербургских площадках окажется мало, стоит присмотреться к столичным. За пару часов посмотреть любые из 40 тысяч экспонатов выйдет при помощи единого портала с оцифрованными коллекциями из крупнейших собраний. В строке поиска на сайте нужно ввести название интересующего музея, категорию предмета, имя его автора или же время создания. Если такой экспонат загружен на платформу, его предложат детально рассмотреть в оцифрованном виде.

Взрослым стоит обратить внимание на коллекцию записей, которую публикует Музей истории ГУЛАГа. На официальном YouTube-канале выложены воспоминания переживших репрессии, а также лекция заместителя директора музея по научной работе Галины Ивановой о «молодёжном протесте периода позднего сталинизма».

Тех, кто выберет провести вечер в Центральном Музее кино в Москве, ждут лекции об Эйзенштейне и традициях карикатуры XIX века, обсуждение влияния иллюстрации на анимацию, разговор о роке в документальном кино в США и о создателе комиксов «V значит Вендетта» и «Хранители» Алане Муре. Детали есть тут.

Московская филармония показывает в сети сказку по мотивам повести Астрид Линдгрен «Пеппи ДлинныйЧулок». Актриса Юлия Пересильд прочтёт повесть в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.



Фото: скриншот видео с сайта Культура.рф

Ну а художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин встретится с генеральным директором Российской государственной библиотеки Вадимом Дудой, чтобы в прямом эфире в 20.00 обсудить, как искусство объединяет людей, и ответить на вопросы зрителей.

Полная программа событий «Ночи музеев-2020» (а их набирается несколько сотен), и детали о каждом из них — на официальном сайте. Информация о том, нужны ли билеты или же регистрация, указана на каждой странице.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

