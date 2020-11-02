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02.11.2020 20:07
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Тренер, выигравший с «Тосно» Кубок России, возглавил тульский «Арсенал»

Тренер Дмитрий Парфенов, выигравший с «Тосно» Кубок России в сезоне-2017/18, возглавил тульский «Арсенал». Об этом 2 ноября футбольный клуб объявил на своем официальном сайте о назначении его главным тренером.

О сроке соглашения 46-летнего специалиста не сообщается. На этом посту он сменил Сергея Подпалого.

Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году, работал с такими клубами, как «Текстильщик», «Тосно», а последние несколько лет возглавлял «Урал». С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.

После 13 туров чемпионата России тульский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав 3 победы и набрав 12 очков.

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Комментарии (2)

SERGEY111
У Дрозденко в кабинете должен либо Димыча бюст стоят либо его фото на стене висеть- это первый случай когда чел практически без денег поднял команду до всероссийской известности и выиграл кубок страны .
Otkating
У вовки носки - левый может от печки чуть дальше. Противно на эту КГБ-шную свадьбу смотреть. Сучья свадьба.
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