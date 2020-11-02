Тренер, выигравший с «Тосно» Кубок России, возглавил тульский «Арсенал»

Тренер Дмитрий Парфенов, выигравший с «Тосно» Кубок России в сезоне-2017/18, возглавил тульский «Арсенал». Об этом 2 ноября футбольный клуб объявил на своем официальном сайте о назначении его главным тренером.

О сроке соглашения 46-летнего специалиста не сообщается. На этом посту он сменил Сергея Подпалого.

Парфенов начал тренерскую карьеру в 2012 году, работал с такими клубами, как «Текстильщик», «Тосно», а последние несколько лет возглавлял «Урал». С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.