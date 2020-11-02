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02.11.2020 15:59
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Первый ноябрьский шторм надвигается на Петербург: предупреждение МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило предупреждение о приближении шторма к Петербургу. Он станет первым с начала ноября.

«2 ноября с 21:00 и 3 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидается южный, юго-западный ветер порывами 15–17 м/с. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в разосланном 2 ноября сообщении.

Аналогичное предупреждение вышло в Финляндии накануне. Сильный ветер и проливной дождь ожидаются на большей части территории страны. По словам метеоролога Yle Кертту Котакорпи, дождливее всего будет в Южной Лапландии и в Ботническом заливе, где в течение дня может выпасть до 50 миллиметров осадков. В других частях страны количество осадков, вероятно, составит 10–20 миллиметров.

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