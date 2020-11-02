За летний сезон 2020 года на ЗСД в Петербурге уложили более 200 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона — материала хватило бы, чтобы четыре раза заасфальтировать Дворцовую площадь Петербурга или почти восемь раз Красную площадь в Москве. Итоги сезона 2 ноября подводит ООО «Магистраль северной столицы». Разметку и дорожное полотно меняли на всех трёх участках магистрали.

Как сообщает пресс-служба компании, около пунктов взимания платы уложен инновационный щебёночно-мастичный асфальтобетон, разработанный по американской технологии superpave. Колея на нём образуется не так быстро, как на обычном асфальте. Местами обновили дорожную разметку, общая длина её нанесения составила 472 км. С помощью автомобильных вышек заменили 377 светильников. На металлических и железобетонных конструкциях восстановлено лакокрасочное покрытие, его общая площадь соизмерима с целым футбольным полем — почти 7000 квадратных метров.