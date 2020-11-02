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02.11.2020 14:39
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ЗСД отмыли с помощью «трёх олимпийских бассейнов» и пожизненного запаса шампуня для человека

Фото с сайта ООО «Магистраль северной столицы»
Фото с сайта ООО «Магистраль северной столицы»

За летний сезон 2020 года на ЗСД в Петербурге уложили более 200 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона — материала хватило бы, чтобы четыре раза заасфальтировать Дворцовую площадь Петербурга или почти восемь раз Красную площадь в Москве. Итоги сезона 2 ноября подводит ООО «Магистраль северной столицы». Разметку и дорожное полотно меняли на всех трёх участках магистрали.

Как сообщает пресс-служба компании, около пунктов взимания платы уложен инновационный щебёночно-мастичный асфальтобетон, разработанный по американской технологии superpave. Колея на нём образуется не так быстро, как на обычном асфальте. Местами обновили дорожную разметку, общая длина её нанесения составила 472 км. С помощью автомобильных вышек заменили 377 светильников. На металлических и железобетонных конструкциях восстановлено лакокрасочное покрытие, его общая площадь соизмерима с целым футбольным полем — почти 7000 квадратных метров.

Помимо ремонтных и строительных работ, за весну, лето и осень проведена генеральная уборка ЗСД. Отмыты конструкции, шумозащитные экраны и архитектурные элементы, знаки и табло, проверены и очищены системы водоотведения и очистки сточных вод, проведена масштабная работа по антикоррозийной обработке металлоконструкций. На это всё потребовалось более 8 тысяч кубометров воды — чуть больше, чем могли бы вместить в себя три олимпийских бассейна. Чтобы отмыть все дорожные знаки, указатели и кабины пунктов оплаты, было израсходовано 450 литров шампуня — для человека это пожизненный запас. Граффити приходилось счищать каждую неделю. С проезжей части вывезено 1500 кубометров смёта, или около 1000 тонн — это грузовой состав из 26 вагонов.

Фото: ООО «Магистраль северной столицы»
Фото: ООО «Магистраль северной столицы»
Фото: ООО «Магистраль северной столицы»
Фото с сайта ООО «Магистраль северной столицы»
Фото с сайта ООО «Магистраль северной столицы»

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Комментарии (4)

USSR_forever
почему все дороги в стране не могут сделать, как на ЗСД и на КАД ??!!
Skazochny
"новость" на правах рекламы?
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