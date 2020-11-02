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02.11.2020 10:26
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«По понятиям» или «по закону». Появление в эфире игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах, объяснила возмущенным зрителям соавтор программы Наталья Стеценко

После финальной игры осенней серии «Что? Где? Когда?» в эфире Первого канала в прямой эфир в социальных сетях игры вышла генеральный директор выпускающей программу компании «Игра ТВ» Наталья Стеценко.

Она ответила тем, кто за время эфира высказывал свое возмущение из-за появления игрока команды Балаша Косумова петербуржца Михаила Скипского, попавшего весной 2020 года в секс-скандал, в эфире.

«Мне хотелось бы спросить. Вот те люди, которые считают, в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? У нас, если жить по закону, нет никаких оснований, чтобы наши игроки, в том числе и Миша Скипский, не играли в «Что? Где? Когда?». Если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось, и чтобы любые досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю все-таки жить по закону. Я считаю, что Миша прекрасно играл, и команда преодолела трудность, из которой она вышла с честью», — сказала журналистам Стеценко.

Скипский — школьный преподаватель географии. С весны 2020 года бывшие ученицы публично вспоминают домогательства педагога. Месяц назад Скипского исключили из комиссии по работе с детьми и молодежью международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», в школьных и студенческих турнирах он не участвует.

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Комментарии (13)

Жора  
Значит Илья Новиков не играет по закону?!!! Лицемерка!!!
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А давайте вспомним Друзя! В клубе курилка! Стыд не дым, глаза не выест, да и где там стыд? Элегантно отмазался и все сошло.Такие времена...
Carolus
Хм, вот чья бы корова ... а не авторов программы! Потому что вообще-то у них именно "по понятиям" и идёт отсев игроков (даже не допуск, а именно отсев - уже играющих и в команде состоящих). У них уже были случаи запрета игрокам играть, причём как по политическим мотивам (ну, этот случай все помнят), так и по морально-семейным. Тот же Бялко, например, не играет из-за развода с женой. Были и другие случаи запрета на участие в играх, когда перед законом игрок чист, но есть душок морального плана. На этот случай в ЧГК есть специальное правило, которое позволяет руководству убрать из команды (даже без её согласия) игрока по морально-этическим соображениям. И факт его виновности или невиновности не играет существенной роли. Поэтому были или не были домогательства - суть не важно. Скипский уже запятнан - подозрением. И любого другого на его месте уже выгнали бы, причём даже выигранный суд по защите чести и достоинства не поможет вернуться: этические правила участия в клубе хитропопые.
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