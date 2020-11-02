Она ответила тем, кто за время эфира высказывал свое возмущение из-за появления игрока команды Балаша Косумова петербуржца Михаила Скипского, попавшего весной 2020 года в секс-скандал, в эфире.



«Мне хотелось бы спросить. Вот те люди, которые считают, в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? У нас, если жить по закону, нет никаких оснований, чтобы наши игроки, в том числе и Миша Скипский, не играли в «Что? Где? Когда?». Если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось, и чтобы любые досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю все-таки жить по закону. Я считаю, что Миша прекрасно играл, и команда преодолела трудность, из которой она вышла с честью», — сказала журналистам Стеценко.

