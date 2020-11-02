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02.11.2020 08:14
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Защитник «Зенита» попросил прощения за игру

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в соцсетях извинился за свою игру перед клубом и болельщиками.

На своей официальной странице в Instagram клуб опубликовал фотографию Ракицкого. В комментариях под публикацией футболист написал: «Извините, что плохо играю».

Скриншот с www.instagram.com/zenit_spb
Скриншот с www.instagram.com/zenit_spb

«Зенит» обыграл 1 ноября подмосковные «Химки» со счётом 2:0 без четырёх ведущих игроков.

Скриншот с www.instagram.com/zenit_spb
Скриншот с www.instagram.com/zenit_spb

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