«Зенит» без четырех лидеров обыграл «Химки» и вернулся на первое место в РПЛ
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13-го тура чемпионата РПЛ против «Химок», который прошел в Подмосковье в воскресенье, 1 ноября. Петербургская команда выиграла со счетом 2:0.
Голы забили Андрей Мостовой (18 минута) и Александр Ерохин (78-я). Уже в добавленное время нападающий хозяев встречи Владимир Дядюн забил гол в ворота сине-бело-голубых, но судья отменил его из-за офсайда.
Все, 0:2! С победой, сине-бело-голубые! #ХимкиЗенит pic.twitter.com/kpYwyq4Occ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 1, 2020
Напомним, что «Зенит» играл без четырех ведущих игроков, которые пропустили встречу по разным причинам.
Благодаря победе петербургский клуб вернулся на первое место, обойдя московский «Спартак». Кроме того, сине-бело-голубые прервали трехматчевую серию поражений.
Следующий матч «Зенит» проведет 4 ноября в Петербурге в Лиге чемпионов против «Лацио».