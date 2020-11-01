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01.11.2020 15:59
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«Зенит» без четырех лидеров обыграл «Химки» и вернулся на первое место в РПЛ

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13-го тура чемпионата РПЛ против «Химок», который прошел в Подмосковье в воскресенье, 1 ноября. Петербургская команда выиграла со счетом 2:0.

Голы забили Андрей Мостовой (18 минута) и Александр Ерохин (78-я). Уже в добавленное время нападающий хозяев встречи Владимир Дядюн забил гол в ворота сине-бело-голубых, но судья отменил его из-за офсайда.

Напомним, что «Зенит» играл без четырех ведущих игроков, которые пропустили встречу по разным причинам.

Благодаря победе петербургский клуб вернулся на первое место, обойдя московский «Спартак». Кроме того, сине-бело-голубые прервали трехматчевую серию поражений.

Следующий матч «Зенит» проведет 4 ноября в Петербурге в Лиге чемпионов против «Лацио».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Савва Морозов
ЦСКА на первом. Краснодару не везёт.
Савва Морозов
Дворовая игра. Хоть 3 очка взяли, но Лацио - это не Химки.
Brevnault
Ну зачем против "Лацио"? Нормально же все было...
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