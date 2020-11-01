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01.11.2020 11:21
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Врачи считают, что у вегетарианцев повышенные шансы заболеть COVID-19

У вегетарианцев больше шансов заболеть коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости врачи.

Специалисты отмечают, что вегетарианцы отказываются от продуктов животного происхождения, исключая тем самым из рациона важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Среди них витамины В2 и В12, необходимые для процессов кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек.

«Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», — считает врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Также, по мнению врачей, вегетарианцы часто страдают анемией, и у них может наблюдаться предрасположенность к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые заявили, что понизить шансы заболевания коронавирусом могут очки.

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Комментарии (13)

chip1
Бородатый вегетарианец без маски, хуже нет!
chip1
А еще, чаще заболевают и труднее переносят ковид те, кто носит усы и бороду, вирус в усах прекрасно живет и размножается)
你好你好
Что за бред?) Я конечно ем мясо и никак не заболею, но всё-таки, причём тут вегетарианцы? Не знают, какую ещё ерунду придумать, чтобы людей заставить понервничать. Держитесь, люди, это шоу не будет продолжаться вечно.
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