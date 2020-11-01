Врачи считают, что у вегетарианцев повышенные шансы заболеть COVID-19

Специалисты отмечают, что вегетарианцы отказываются от продуктов животного происхождения, исключая тем самым из рациона важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Среди них витамины В2 и В12, необходимые для процессов кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нормального состояния кожи и слизистых оболочек.

У вегетарианцев больше шансов заболеть коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости врачи.

«Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает», — считает врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.



Также, по мнению врачей, вегетарианцы часто страдают анемией, и у них может наблюдаться предрасположенность к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.



Ранее ученые заявили, что понизить шансы заболевания коронавирусом могут очки.

