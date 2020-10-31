Документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей», рассказывающий о работе петербургских учёных и активистов по спасению ластоногих, покажут на XVII Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный Ангел». Кинофорум пройдёт в Москве с 1 по 7 ноября, однако некоторые мероприятия и показы можно будет посмотреть в Сети .

Кинофестиваль является благотворительным проектом, его программа ориентирована в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью. В этом году на участие в нём было заявлено 360 кинолент из 22 стран. К участию в программах фестиваля было отобрано 153 киноленты из 12 стран (конкурс — 82 картины, внеконкурс — 46 фильмов, ретроспектива — 25 кинолент), среди них — 33 дебюта.

Примет участие в фестивале и документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей» режиссера Владимира Марина. Героями фильма стали учёные-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, а также пациенты центра реабилитации морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в посёлке Репино. Центр работает в тесном сотрудничестве с Фондом друзей балтийской нерпы. С 2013 года здесь были спасены и возвращены в дикую природу более 100 нерп и тюленей.



Самым известным обитателем центра стал нерпёнок Крошик. «Учёные центра Вячеслав и Елена подумать не могли, что однажды в их семье, помимо маленькой дочки, вдруг объявится «ребёнок с ластами». Ладожскую нерпу Крошика дважды пытались отправить в дикую природу, но он решительно не хотел расставаться с людьми», — говорится в аннотации к фильму.