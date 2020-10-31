FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 17:57
0
Печать

Фильм о спасении балтийских тюленей покажут на Международном благотворительном кинофестивале

Документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей», рассказывающий о работе петербургских учёных и активистов по спасению ластоногих, покажут на XVII Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный Ангел». Кинофорум пройдёт в Москве с 1 по 7 ноября, однако некоторые мероприятия и показы можно будет посмотреть в Сети.

Кинофестиваль является благотворительным проектом, его программа ориентирована в первую очередь на детей, подростков, молодежь и семью. В этом году на участие в нём было заявлено 360 кинолент из 22 стран. К участию в программах фестиваля было отобрано 153 киноленты из 12 стран (конкурс — 82 картины, внеконкурс — 46 фильмов, ретроспектива — 25 кинолент), среди них — 33 дебюта.

Примет участие в фестивале и документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей» режиссера Владимира Марина. Героями фильма стали учёные-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, а также пациенты центра реабилитации морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в посёлке Репино. Центр работает в тесном сотрудничестве с Фондом друзей балтийской нерпы. С 2013 года здесь были спасены и возвращены в дикую природу более 100 нерп и тюленей.

Самым известным обитателем центра стал нерпёнок Крошик. «Учёные центра Вячеслав и Елена подумать не могли, что однажды в их семье, помимо маленькой дочки, вдруг объявится «ребёнок с ластами». Ладожскую нерпу Крошика дважды пытались отправить в дикую природу, но он решительно не хотел расставаться с людьми», — говорится в аннотации к фильму.

В ленте рассказывается о необычных историях, которые происходят на берегу Невы, Финского залива и Ладоги с людьми и тюленями. Также авторы пытаются найти ответ на вопрос: есть ли надежда на то, что эти животные окончательно не исчезнут с нашей планеты?

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний