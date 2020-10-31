У станции метро «Приморская» второй день жалуются на «токсичный туман». Винят земснаряд
Неприятный запах второй день отравляет жизнь части Васильевского острова в Петербурге. Жители спасаются от зловония за закрытыми окнами, но говорят, что это не помогает.
Письма с жалобами поступают в редакцию «Фонтанки» с утра 31 октября. «Жуткий запах солярки» чувствуют в районе улицы Беринга, зажимают носы жильцы дома № 2 по Новосмоленской набережной, аналогичные сообщения шлют живущие рядом со станцией метро «Приморская».
«Токсичный туман поднялся минимум до пятого этажа, заставил закрыть все окна, а некоторые люди из соседних домов даже вызвали пожарных. В окно видимость практически нулевая, дышать стало просто невозможно», — пишет читательница Елена.
Её сосед с Новосмоленской набережной добавляет, что окна невозможно открыть со вчерашнего дня, при этом «вонь все равно ощущается в квартирах». Эпицентром запаха определили Наличный мост, у которого стоит земснаряд, задействованный для дноочистительных работ.
«У Наличного моста стоит баржа, проводящая чистку Смоленки. Вторые сутки она чадит без остановки, воздух в окрестностях пропитан парами керосина», — рассказывают читатели.
Комитет по природопользованию проверяет информацию. В Смольном просят тех, кто чувствует зловоние, сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Там уточнили, что с пятницы не получали от жителей ни одной заявки о возможных проблемах судна.