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31.10.2020 15:15
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У станции метро «Приморская» второй день жалуются на «токсичный туман». Винят земснаряд

Неприятный запах второй день отравляет жизнь части Васильевского острова в Петербурге. Жители спасаются от зловония за закрытыми окнами, но говорят, что это не помогает.

Письма с жалобами поступают в редакцию «Фонтанки» с утра 31 октября. «Жуткий запах солярки» чувствуют в районе улицы Беринга, зажимают носы жильцы дома № 2 по Новосмоленской набережной, аналогичные сообщения шлют живущие рядом со станцией метро «Приморская».

«Токсичный туман поднялся минимум до пятого этажа, заставил закрыть все окна, а некоторые люди из соседних домов даже вызвали пожарных. В окно видимость практически нулевая, дышать стало просто невозможно», — пишет читательница Елена.

Её сосед с Новосмоленской набережной добавляет, что окна невозможно открыть со вчерашнего дня, при этом «вонь все равно ощущается в квартирах». Эпицентром запаха определили Наличный мост, у которого стоит земснаряд, задействованный для дноочистительных работ.

«У Наличного моста стоит баржа, проводящая чистку Смоленки. Вторые сутки она чадит без остановки, воздух в окрестностях пропитан парами керосина», — рассказывают читатели.

Фото: Читатель »Фонтанки» Дмитрий

Комитет по природопользованию проверяет информацию. В Смольном просят тех, кто чувствует зловоние, сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Там уточнили, что с пятницы не получали от жителей ни одной заявки о возможных проблемах судна.

Фото: Читатель »Фонтанки» Дмитрий
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

RemyMartin
Баржа на керосине? Несколько расточительно.
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