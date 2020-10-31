Неприятный запах второй день отравляет жизнь части Васильевского острова в Петербурге. Жители спасаются от зловония за закрытыми окнами, но говорят, что это не помогает.



Письма с жалобами поступают в редакцию «Фонтанки» с утра 31 октября. «Жуткий запах солярки» чувствуют в районе улицы Беринга, зажимают носы жильцы дома № 2 по Новосмоленской набережной, аналогичные сообщения шлют живущие рядом со станцией метро «Приморская».

«Токсичный туман поднялся минимум до пятого этажа, заставил закрыть все окна, а некоторые люди из соседних домов даже вызвали пожарных. В окно видимость практически нулевая, дышать стало просто невозможно», — пишет читательница Елена.

