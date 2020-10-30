Автомобиль загорелся, снеся дорожный знак недалеко от заправки на «Сортавале»
На федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ночью 30 октября тушили автомобиль. ДТП переросло в пожар.
Как сообщается в группе ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское» в «ВКонтакте», в четвертом часу ночи пожарным поступило сообщение о ДТП с возгоранием на трассе А-121 «Сортавала». В результате пострадал один человек, которого с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что авария произошла около 2:45 на 9-м километре «Сортавала». По данным управления, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего машина загорелась.
Судя по фото, досталось также и стеле с ценами на АЗС «BP», у нее повреждены несколько нижних фрагментов. Автомобиль успел выгореть полностью.