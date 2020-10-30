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30.10.2020 13:46
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Автомобиль загорелся, снеся дорожный знак недалеко от заправки на «Сортавале»

На федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ночью 30 октября тушили автомобиль. ДТП переросло в пожар.

Как сообщается в группе ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское» в «ВКонтакте», в четвертом часу ночи пожарным поступило сообщение о ДТП с возгоранием на трассе А-121 «Сортавала». В результате пострадал один человек, которого с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что авария произошла около 2:45 на 9-м километре «Сортавала». По данным управления, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего машина загорелась.

Судя по фото, досталось также и стеле с ценами на АЗС «BP», у нее повреждены несколько нижних фрагментов. Автомобиль успел выгореть полностью.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

Alex001
Всегда, когда еду по этим "трассам" - удивляюсь, как народ на них умудряется лететь 120-140 в дождь/снег по мокрой/скользкой дороге. Ну вот так вот и летают.
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