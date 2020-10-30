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30.10.2020 07:56
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В Москве хотят создать музей истории РПЦ за 4 млрд рублей. Деньги запросили из бюджета

Музей истории Русской православной церкви (РПЦ) планируют построить напротив Новодевичьего монастыря в московских Хамовниках. На эти цели Государственный исторический музей запросил из бюджета почти 4 млрд рублей, пишет 30 октября РБК со ссылкой на директора музея Андрея Левыкина.

Левыкин не стал называть сумму, но в Минкульте, у которого запросили деньги, заявили о 3,8 млрд рублей. Вопрос о выделении средств в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы прорабатывается вместе с Минфином.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что не обладает информацией о проекте.

Музей истории РПЦ станет филиалом Государственного исторического музея. Участок площадью 0,7 гектара выделили в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 году. По словам Андрея Левыкина, в музейном центре разместится экспозиция, посвященная истории монастыря и истории РПЦ. Она будет основываться на коллекциях Исторического музея. Кроме того, планируется что в музейном центре будут проводится мастер-классы, расположится лекторий и другие объекты.

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Комментарии (23)

TresAmigos
Это же не шутка походу?
4 миллиарда на историю рпц? Когда «денег нет, но вы держитесь»?!
Да что за на**р то?!
lamer
Пгавильно, товагищи! Гелигия - опиум для нагода! Не нужна нам история, что от нее толку. Лучше: бабы, водка, папиросы. Ну а потом: воруй, убивай, сношай гусей.
kukuruzza
А ря..са не треснет?
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