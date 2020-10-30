В Москве хотят создать музей истории РПЦ за 4 млрд рублей. Деньги запросили из бюджета

Музей истории Русской православной церкви (РПЦ) планируют построить напротив Новодевичьего монастыря в московских Хамовниках. На эти цели Государственный исторический музей запросил из бюджета почти 4 млрд рублей, пишет 30 октября РБК со ссылкой на директора музея Андрея Левыкина.



Левыкин не стал называть сумму, но в Минкульте, у которого запросили деньги, заявили о 3,8 млрд рублей. Вопрос о выделении средств в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы прорабатывается вместе с Минфином.

