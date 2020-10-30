В Москве хотят создать музей истории РПЦ за 4 млрд рублей. Деньги запросили из бюджета
Музей истории Русской православной церкви (РПЦ) планируют построить напротив Новодевичьего монастыря в московских Хамовниках. На эти цели Государственный исторический музей запросил из бюджета почти 4 млрд рублей, пишет 30 октября РБК со ссылкой на директора музея Андрея Левыкина.
Левыкин не стал называть сумму, но в Минкульте, у которого запросили деньги, заявили о 3,8 млрд рублей. Вопрос о выделении средств в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы прорабатывается вместе с Минфином.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что не обладает информацией о проекте.
Музей истории РПЦ станет филиалом Государственного исторического музея. Участок площадью 0,7 гектара выделили в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 году. По словам Андрея Левыкина, в музейном центре разместится экспозиция, посвященная истории монастыря и истории РПЦ. Она будет основываться на коллекциях Исторического музея. Кроме того, планируется что в музейном центре будут проводится мастер-классы, расположится лекторий и другие объекты.