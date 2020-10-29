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29.10.2020 23:46
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Трамп: Из-за дела Байдена русские считают нас ненормальными

Президент США Дональд Трамп оценил впечатление, которое его страна может производить на Россию. Регулярные подозрения во вмешательстве в выборы не оставляют и шанса.

«Знаете, что они (демократы) сейчас делают? Они обвиняют Россию. <...> Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные», — цитирует РИА Новости заявление Трампа. Мнением российской стороны о собственной стране президент озаботился во время предвыборного митинга, который 29 октября прошёл во Флориде.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником действующего главы государства Дональда Трампа стал демократ и бывший вице-президент страны Джо Байден. Именно последнему отдают победу опросы. В октябре New York Post начала публикацию материалов о его сыне Хантере. В частности, газета привела электронную переписку и сведения, которые, по оценке Трампа, подтверждают коррумпированность Байдена.

Согласно этой переписке, Хантер именно благодаря отцу получал выгодные проекты на Украине и в Китае, хотя Байден-старший отрицал свою причастность к бизнесу сына. Штаб кандидата в президенты называет материалы дезинформацией, в которой якобы не обошлось без российского вмешательства. Москва и разведка США это опровергают.

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