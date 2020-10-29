Микровзятка за микросхемы. Житель Ленобласти пытался задобрить таможенника наличными

Житель Ленобласти предстанет перед судом за взятку таможеннику. За наличные он пытался провезти через границу с Эстонией незадекларированный товар.



Как сообщает Северо-западная таможенная прокуратура 29 октября, в сентябре мужчина пытался вывезти из-за границы более 1200 микросхем, которые не были декларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, в пересчёте на отечественную валюту — около 7 тысячи рублей.



Таможенник дань отверг. Прокуратура уже утвердила обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка Кингисеппского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.

