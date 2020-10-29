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29.10.2020 20:44
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Микровзятка за микросхемы. Житель Ленобласти пытался задобрить таможенника наличными

Житель Ленобласти предстанет перед судом за взятку таможеннику. За наличные он пытался провезти через границу с Эстонией незадекларированный товар.

Как сообщает Северо-западная таможенная прокуратура 29 октября, в сентябре мужчина пытался вывезти из-за границы более 1200 микросхем, которые не были декларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, в пересчёте на отечественную валюту — около 7 тысячи рублей.

Таможенник дань отверг. Прокуратура уже утвердила обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка Кингисеппского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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