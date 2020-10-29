Компания Сергея Матвиенко снова зайдет в петербургскую канализацию. Больше никто не захотел 720 млн от «Водоканала»

Контракт на капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев стоимостью в 720 млн рублей с ГУП «Водоканал» подписало ООО «Параметр», которое принадлежит сыну бывшего губернатора Петербурга — Сергею Матвиенко. Информация об этом накануне появилась на портале госзакупок.



Аукцион на ремонт канализации и колодцев «Водоканал» объявил 17 сентября. Как следует из документации, подрядчик должен отремонтировать и восстановить трубопроводы, в некоторых местах выполнить их замену и провести санацию, а также починить колодцы. Работы нужно завершить до конца 2021 года.

