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29.10.2020 18:57
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Компания Сергея Матвиенко снова зайдет в петербургскую канализацию. Больше никто не захотел 720 млн от «Водоканала»

Контракт на капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев стоимостью в 720 млн рублей с ГУП «Водоканал» подписало ООО «Параметр», которое принадлежит сыну бывшего губернатора Петербурга — Сергею Матвиенко. Информация об этом накануне появилась на портале госзакупок.

Аукцион на ремонт канализации и колодцев «Водоканал» объявил 17 сентября. Как следует из документации, подрядчик должен отремонтировать и восстановить трубопроводы, в некоторых местах выполнить их замену и провести санацию, а также починить колодцы. Работы нужно завершить до конца 2021 года.

На конкурс заявилась лишь одна компания, так что контракт ей ушел за начальную цену — 720 млн рублей.

Единственный владелец ООО «Параметр» — Сергей Матвиенко, сын экс-губернатора Петербурга и ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В прошлом году его компания, зарегистрированная в Москве, также заключила с «Водоканалом» контракт на 206 млн рублей на реконструкцию коллектора на набережной Мойки.

Всего же с 2015 года компания получила 180 госзаказов. Самый щедрый заказчик — «Мосводоканал». По данным СПАРК, в 2019 году выручка «Параметра» превысила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 360 млн.

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Комментарии (4)

piterez
Дружили Валентина и Феликс так сильно, что, может быть, и любили, и даже после смерти Феликса, Сережа не остался не у дел... (отрывок из романа "Воду чистим на 99,999... %)
Olen
Так это компания - прокладка. У неё просто нет ничего. Уставной капитал 50 тыс руб. и юр. адрес в комнатушке в БЦ.
Она сама ничего делать и не будет, всё на субподрядах. Нужна только для того чтобы за все недоделки, срыв сроков и хищения средств никого не проверяли и не посадили. Так как любому инспектору и проверяющему понятно кто за ней стоит.
Василий Марущак
А можно подпереть дверь валуном за этой компанией, после того как она войдёт в свою излюбленную скрепоносную келью?
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