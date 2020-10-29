Компания Сергея Матвиенко снова зайдет в петербургскую канализацию. Больше никто не захотел 720 млн от «Водоканала»
Контракт на капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев стоимостью в 720 млн рублей с ГУП «Водоканал» подписало ООО «Параметр», которое принадлежит сыну бывшего губернатора Петербурга — Сергею Матвиенко. Информация об этом накануне появилась на портале госзакупок.
Аукцион на ремонт канализации и колодцев «Водоканал» объявил 17 сентября. Как следует из документации, подрядчик должен отремонтировать и восстановить трубопроводы, в некоторых местах выполнить их замену и провести санацию, а также починить колодцы. Работы нужно завершить до конца 2021 года.
На конкурс заявилась лишь одна компания, так что контракт ей ушел за начальную цену — 720 млн рублей.
Единственный владелец ООО «Параметр» — Сергей Матвиенко, сын экс-губернатора Петербурга и ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В прошлом году его компания, зарегистрированная в Москве, также заключила с «Водоканалом» контракт на 206 млн рублей на реконструкцию коллектора на набережной Мойки.
Всего же с 2015 года компания получила 180 госзаказов. Самый щедрый заказчик — «Мосводоканал». По данным СПАРК, в 2019 году выручка «Параметра» превысила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 360 млн.