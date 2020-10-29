Путин надеется, что массово вакцинировать россиян от коронавируса начнут в конце 2020 года

Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь страна должна обеспечить массовую вакцинацию собственных граждан, и выразил надежду, что приступить к этому специалисты смогут к концу 2020 года. Об этом он сообщил 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».



«Эффективно работает и вакцина «Вектора», и института [имени] Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. <...> Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин.