Путин надеется, что массово вакцинировать россиян от коронавируса начнут в конце 2020 года
Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь страна должна обеспечить массовую вакцинацию собственных граждан, и выразил надежду, что приступить к этому специалисты смогут к концу 2020 года. Об этом он сообщил 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».
«Эффективно работает и вакцина «Вектора», и института [имени] Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. <...> Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин.
По его словам, российские производители вакцин столкнулись с проблемой нехватки оборудования для производства препаратов в промышленных масштабах. Экспортный рынок, который оценивается в 100 млрд долларов, тоже интересен российским производителям, но обеспечение препаратами иностранных партнеров не должно быть в ущерб вакцинации в самой России, отметил Путин.
Также он назвал обе зарегистрированные в России вакцины безопасными и эффективными и напомнил, что третья вакцина «на подходе».