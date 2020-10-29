Вооруженный инструментом иностранец с русским именем покусился на святое ради гаджета. История задокументирована в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 29 октября, в прошлые выходные в полицию обратился священник храма Андрея Первозванного в поселке Васильево. По его словам, неизвестный вскрыл дверь и похитил ящик с пожертвованиями, сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

По подозрению в этом преступлении оперативники задержали 32-летнего Ивана. Как уточнили в полицейском главке, он прибыл из сопредельного государства, но не совсем законно, за что был судим. Во время задержания у него нашли предполагаемое орудие преступления — фомку. Похищенные деньги он потратил на покупку смартфона.