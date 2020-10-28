В Москве задержали двух лидеров азербайджанской организации ВБОН. Их обвиняют в хулиганстве
Члены этнической организации «Во благо общего народа» стали фигурантами уголовного дела, которое возбуждено в Москве. Они якобы избивали людей за неугодные им посты в соцсетях.
О задержании и ходатайстве об аресте Романа Агаева и Рагиба Байрамова 28 октября пишет ТАСС. Их обвиняют в хулиганстве группой лиц, однако суть предъявляемого собеседники агентства не раскрыли.
Как пишет телеграм-канал Baza, по делу проходят семь членов ВБОН. Они якобы выискивали в соцсетях комментарии, по их мнению, негативные, находили и избивали авторов, а также заставляли их извиняться на камеру. Канал также сообщает, что во время обысков у фигурантов нашли глушитель к пистолету, 19 телефонов, религиозную литературу и больше 10 млн рублей.
Подробно о ВБОН на прошлой неделе писало издание Readovka.ru. Организация якобы «исправляет» соотечественников, которые ведут себя, по мнению ее членов, вызывающе. Член ВБОН объяснил журналистам, что входят в ее состав «настоящие азербайджанцы, которым не плевать на свой народ» и на то, как он себя ведёт.