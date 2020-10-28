Очередной «кот в мешке». ЗакС отдал Смольному полномочия защищать и поощрять инвесторов

Инициативу поддержали 36 депутатов. Законопроект разработали члены фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко и Денис Четырбок. Тетердинко, представляя инициативу, пояснил, что она разработана в рамках реализации соответствующего федерального закона, который вступил в силу в апреле 2020 года.

Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября в первом чтении приняло за основу законопроект о разграничении полномочий органов власти в сфере защиты и поощрения капиталовложений. Оппозиционные депутаты критиковали инициативу и требовали не принимать очередного «кота в мешке».

Себе депутаты оставили полномочия по принятию закона и контроля за его исполнением, а исполнительным органам власти отдали все остальное. В частности, утверждение порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, порядка контроля этапов реализации инвестпроектов.

Оппозиционные депутаты призвали не отдавать все полномочия Смольному и привели в пример ситуацию со строительством ледовой арены на месте снесенного СКК: в «сложный» 2021 год в бюджете на реализацию этого инвестпроекта заложено 5 млрд рублей

Парламентарии назвали такое распределение полномочий принятием очередного «кота в мешке». «Кто увидит это соглашение? Отвечаю: кому надо, тот и увидит, а в этом зале его не увидит никто. А потом окажется, что мы должны из бюджета заплатить несколько миллиардов рублей», — предостерег глава «яблочной» фракции Борис Вишневский.