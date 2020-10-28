Азербайджан: роддом в Степанакерте не обстреливали, а вот ВС Армении совершили удар по Барде
Минобороны Азербайджана опровергло информацию про обстрел здания роддома в Степанакерте.
«Подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы», — цитирует 28 октября РИА «Новости» пресс-службу азербайджанского ведомства.
Издание Sputnik со ссылкой на власти Азербайджана сообщает, что в среду около 13:00 ВС Армении подвергли обстрелу запрещенными международным правом кассетными бомбами густонаселенный район Барды.
«Погибли 19 мирных граждан, около 60 человек ранены, разрушены гражданская инфраструктура и транспорт», — отмечает генпрокуратура страны.
В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.
США объявили о прекращении огня в Карабахе с 08:00 утра (по местному времени) 26 октября. Это — уже третья инициатива о гуманитарном перемирии. Прежние были нарушены азербайджанской стороной. Первая инициатива исходила от Москвы, перемирие должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Парижа, но и 18 октября огонь не был прекращен. Третья договоренность достигнута в Вашингтоне, однако и она была нарушена.
С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.