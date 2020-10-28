За смертельный наезд погрузчика в порту Петербурга водитель был наказан штрафом в 50 тысяч рублей. Он возместил семье погибшей вред на 1 млн рублей
Судебный штраф был назначен водителю погрузчика, который в июле этого года наехал на коллегу в порту. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда 44-летний докер-механизатор по поручению производителя работ осуществлял погрузо-разгрузочные работы на территории причала производственной площадки.
Когда тальман, закончив работы по контролю за разгрузкой судна, направилась в сторону своего рабочего кабинета на противоположной стороне площадки, водитель превысил скорость на управляемом автопогрузчике. Произошел наезд на идущую женщину. Последняя получила тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.
Учитывая, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, раскаялся в содеянном и загладил причиненный преступлением вред, Кировским районным судом было вынесено решение о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В объединенной пресс-службе судов уточнили, что подсудимый выплатил семье погибшей 1 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.