За смертельный наезд погрузчика в порту Петербурга водитель был наказан штрафом в 50 тысяч рублей. Он возместил семье погибшей вред на 1 млн рублей

Судебный штраф был назначен водителю погрузчика, который в июле этого года наехал на коллегу в порту. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.



По данным ведомства, инцидент произошел, когда 44-летний докер-механизатор по поручению производителя работ осуществлял погрузо-разгрузочные работы на территории причала производственной площадки.



Когда тальман, закончив работы по контролю за разгрузкой судна, направилась в сторону своего рабочего кабинета на противоположной стороне площадки, водитель превысил скорость на управляемом автопогрузчике. Произошел наезд на идущую женщину. Последняя получила тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

