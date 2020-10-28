«Мегафон» становится совладельцем видеосервиса Start. Оператор инвестирует в развитие проекта до 5 млрд рублей
«Мегафон» приобретает долю в 33,8% ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса Start. Сотовый оператор готов инвестировать в развитие площадки до 5 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе «Мегафона».
ДМХ — головная компания холдинга Start, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. Отмечается, что сделка пройдет в два этапа, основная доля компании и контроль сохранятся за действующими акционерами и основателями холдинга.
Гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, слова которого приводятся в релизе, заявил, что компания в ближайшие три года готова инвестировать в развитие холдинга до 5 млрд рублей.
Аудитория видеосервиса Start составляет более одного миллиона платящих пользователей, он занимает 6% рынка в платном сегменте. За первое полугодие 2020 года выручка площадки выросла на 362,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
По данным СПАРК, до объявления о вхождении оператора в уставный капитал ДМХ доли всех пяти совладельцев холдинга — Дениса Жалинского, Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо, Юлии Миндубаевой — были с 15 января 2020 года заложены в дочерней компании «Мегафона» АО «Мегалабс».