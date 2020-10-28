«Мегафон» становится совладельцем видеосервиса Start. Оператор инвестирует в развитие проекта до 5 млрд рублей

«Мегафон» приобретает долю в 33,8% ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса Start. Сотовый оператор готов инвестировать в развитие площадки до 5 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе «Мегафона».



ДМХ — головная компания холдинга Start, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. Отмечается, что сделка пройдет в два этапа, основная доля компании и контроль сохранятся за действующими акционерами и основателями холдинга.

