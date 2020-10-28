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28.10.2020 11:12
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Петербург внепланово потратил на борьбу с COVID-19 уже 49 миллиардов рублей

Внеплановые расходы на борьбу с эпидемией коронавируса в Петербурге обошлись в 49 млрд рублей. Об этом 28 октября на заседании Заксобрания Петербурга рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Чиновник в парламенте представил депутатам проект бюджета города на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы в первом чтении. Батанов заявил, что эпидемия «ковида» потребовала 49 млрд внеплановых расходов. Из них 19 млрд предоставил федеральный бюджет и 30 — городской.

«Главный финансовый документ формировался в беспрецедентно сложных условиях», — констатировал вице-губернатор.

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Комментарии (15)

263898631
Вот и показали одну из причин введения этого коронобесия, дальше заработают на вакцине и масках. А то что экономика загнётся и люди обеднеют их это не волнует, они то заработали.
kuk-vasyusha
А сколько инфраструктуры и станций метро можно было построить коронобесам?!
262255201
Хотелось бы подробно знать по каким направлениям потрачена такая сумма ( это около 7% годовых расходов города ) и насколько эффективна такая борьба. Прошло только 7 месяцев , и если впереди ещё пара лет такой "борьбы" ( как-то не очень заметны успехи и достижения , это мягко говоря ) , то ... кто-то круто озолотится
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