Петербург внепланово потратил на борьбу с COVID-19 уже 49 миллиардов рублей

Внеплановые расходы на борьбу с эпидемией коронавируса в Петербурге обошлись в 49 млрд рублей. Об этом 28 октября на заседании Заксобрания Петербурга рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Чиновник в парламенте представил депутатам проект бюджета города на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы в первом чтении. Батанов заявил, что эпидемия «ковида» потребовала 49 млрд внеплановых расходов. Из них 19 млрд предоставил федеральный бюджет и 30 — городской.