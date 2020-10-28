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28.10.2020 00:12
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На Витебском проспекте перевернулась маршрутка. Пострадали водитель и четверо пассажиров

ДТП с участием пассажирской маршрутки произошло в Пушкинском районе Петербурга. Есть пострадавшие.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла на Витебском проспекте вечером 27 октября. По данным нашего издания, в результате происшествия пострадали пять человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. По предварительным данным, маршрутный автобус ПАЗ под управлением 65-летнего мужчины у дома № 138 врезался в эвакуатор, осуществлявший погрузку транспортного средства с технической неисправностью, а затем перевернулся.

Медицинская помощь понадобилась пожилому водителю и четырем его пассажирам, детей среди них нет. Все они получили травмы средней степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку.

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