Корпоративный спорт в России легализуют для профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения

Документ предусматривает возможность создания таких клубов любыми юридическими и физическими лицами в форме как структурного подразделения соответствующего предприятия или холдинга, так и отдельной некоммерческой организации. Его целью декларируется вовлечение трудящихся «в систематические занятия физической культурой и массовым спортом по месту работы». Такая деятельность должна содействовать пропаганде активного здорового образа жизни и «снижению уровня заболеваемости у работников предприятия, профилактике распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения».

Заниматься в учреждаемых работодателями спортивных клубах разрешат как действующим сотрудникам и членам их семей, так и ушедшим на пенсию. Положение о физкультурно-спортивном клубе по месту работы разработало министерство спорта РФ.

Членами клуба вправе быть сотрудники соответствующего предприятия и члены их семей. Также могут разрешить заниматься пенсионерам, которые ранее работали в учредившей спортивную организацию компании.



Подготовленное Минспортом положение делегирует корпоративным клубам право организовывать физкультурные и спортивные мероприятия, готовить членов к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, проводить производственную гимнастику и лечебную физическую культуру с работниками, которым такие занятия рекомендованы лечащим врачом. Обязательным условием осуществления деятельности является обеспечение надлежащего медицинского сопровождения физкультурных мероприятий.



Напомним, что национальной целью развития России до 2024 года признано увеличение доли занимающихся спортом граждан до 55 процентов. Для ее достижения по итогам состоявшегося больше года назад заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил принять меры по стимулированию как работников, так и компаний, создающих условия для спортивных занятий в трудовых коллективах. В частности, предлагалось даже ввести в штат работодателей должности инструкторов-методистов и инструкторов по спорту. Также рассматривается проект введения налоговых вычетов, освобождающих затраты граждан на занятия в спортивных и фитнес-клубах от 13-процентного налога на доходы физических лиц.

