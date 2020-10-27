Путин обсудил Карабах с Эрдоганом. Президент России выразил «глубокую озабоченность» военными действиями

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили 27 октября в пресс-службе Кремля.



Там уточнили, что Путин и его турецкий коллега обсудили урегулирование в Сирии и Ливии. Впрочем, судя по всему, главной темой беседы был Нагорный Карабах.



«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса», - говорится в сообщении Кремля.

