Путин обсудил Карабах с Эрдоганом. Президент России выразил «глубокую озабоченность» военными действиями
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили 27 октября в пресс-службе Кремля.
Там уточнили, что Путин и его турецкий коллега обсудили урегулирование в Сирии и Ливии. Впрочем, судя по всему, главной темой беседы был Нагорный Карабах.
«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса», - говорится в сообщении Кремля.
Президенты России и Турции договорились координировать действия внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Отметим, ранее Армения неоднократно обвиняла Турцию в прямом военном вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе, а также в привлечении боевиков из Сирии в регион. Азербайджан и Турция эти обвинения опровергали, при этом Эрдоган продолжал публично поддерживать Азербайджан.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.