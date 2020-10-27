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27.10.2020 22:23
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«Убийца Intel» AMD покупает конкурента и создает объединенную компанию стоимостью 135 млрд долларов. Ее возглавит женщина

Американский производитель чипов Advanced Micro Devices (AMD), который в СМИ иногда называют «убийцей Intel», покупает конкурента — компанию Xilinx — за 35 млрд долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте AMD 27 октября.

Сделка будет полностью оплачена акциями AMD. В итоге акционеры Xilinx получат около 26% в объединенной компании. Ее общую стоимость оценивают в 135 млрд долларов. Сделку уже поддержали советы директоров двух компаний, осталось получить одобрение акционеров и регуляторов. Сделка может быть закрыта до конца 2021 года, надеются в AMD.

Объединённую компанию должна возглавить руководитель AMD Лиза Су, которая по итогам 2019-го стала самым высокооплачиваемым гендиректором в публичных американских компаниях.

Сделка между AMD и Xilinx является одной из крупнейших за последние годы в сфере полупроводниковых компонентов. Стоимость обеих компаний увеличилась на фоне коронакризиса из-за роста спроса на устройства с их чипами.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
ХХа! Лашары! Не умеют деньги отмывать! То ли дело покупка сбера...
Igor_VS
Купите наш Байкал, говорят зеленоградские. Это же покруче, чем Интел.
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