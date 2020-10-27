«Убийца Intel» AMD покупает конкурента и создает объединенную компанию стоимостью 135 млрд долларов. Ее возглавит женщина

Американский производитель чипов Advanced Micro Devices (AMD), который в СМИ иногда называют «убийцей Intel», покупает конкурента — компанию Xilinx — за 35 млрд долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте AMD 27 октября.



Сделка будет полностью оплачена акциями AMD. В итоге акционеры Xilinx получат около 26% в объединенной компании. Ее общую стоимость оценивают в 135 млрд долларов. Сделку уже поддержали советы директоров двух компаний, осталось получить одобрение акционеров и регуляторов. Сделка может быть закрыта до конца 2021 года, надеются в AMD.

