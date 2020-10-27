Коронавирус помог петербургским ватерполистам стать бронзовыми призерами Кубка России
Эпидемия коронавируса вмешалась в проведение «Финала четырех» Кубка России по водному поло сезона 2019/2020, который прошел в Москве. В турнире встретились ватерполисты «Динамо» (Москва), «Динамо-СШОР» (Астрахань), «Балтика» (Санкт-Петербург) и «Спартак-Волгоград» (Волгоград).
В полуфинальном матче петербургские ватерполисты проиграли команде «Динамо» (Москва) со счетом 8:13. Благодаря тому, что «Спартак-Волгоград» отказался участвовать в другом полуфинале из-за нескольких случаев коронавируса в команде, петербуржцы автоматически были признаны бронзовыми медалистами Кубка России.
В финале «Динамо» (Москва) победило «Динамо-СШОР» (Астрахань) и в девятый раз в своей истории и третий год подряд стало обладателем Кубка России.