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27.10.2020 20:27
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Коронавирус помог петербургским ватерполистам стать бронзовыми призерами Кубка России

Эпидемия коронавируса вмешалась в проведение «Финала четырех» Кубка России по водному поло сезона 2019/2020, который прошел в Москве. В турнире встретились ватерполисты «Динамо» (Москва), «Динамо-СШОР» (Астрахань), «Балтика» (Санкт-Петербург) и «Спартак-Волгоград» (Волгоград).

В полуфинальном матче петербургские ватерполисты проиграли команде «Динамо» (Москва) со счетом 8:13. Благодаря тому, что «Спартак-Волгоград» отказался участвовать в другом полуфинале из-за нескольких случаев коронавируса в команде, петербуржцы автоматически были признаны бронзовыми медалистами Кубка России.

В финале «Динамо» (Москва) победило «Динамо-СШОР» (Астрахань) и в девятый раз в своей истории и третий год подряд стало обладателем Кубка России.

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