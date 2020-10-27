Аэропорт Пулково начал работу по зимнему расписанию. Среди новинок — рейсы в Женеву и чартеры в Занзибар
Аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание. Как сообщили 27 октября в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», оно будет действовать до 27 марта 2021 года.
Из-за коронавирусных ограничений выбор у жителей Петербурга по-прежнему небольшой.
Из турецких направлений доступны Стамбул (трижды в день Turkish Airlines и Nordwind) и Анталья (Turkish Airlines, AZUR Air, Nordwind, Pegas Fly, «Россия» и «Уральские Авиалинии»). Авиакомпания Wizz Air продолжает летать в Лондон.
24 октября 2020 года авиакомпания «Россия» возобновила регулярные рейсы в Женеву. С 31 октября туроператоры Anex Tour и Intourist совместно с авиакомпанией AZUR Air запускают чартерные рейсы в Танзанию (Занзибар). С 7 ноября на этом же направлении начинает выполнять чартерные рейсы авиакомпания Royal Fly для туроператора Coral Travel.
Также для пассажиров будут доступны 70 российских направлений. Новыми среди них станут: Кемерово и Хабаровск авиакомпании Nordwind, Мирный авиакомпании «Алроса» и Липецк авиакомпании S7 Airlines. Кроме того, в дни новогодних праздников авиакомпания «Северсталь» предложит пассажирам прямые перелеты на родину Деда Мороза — в Великий Устюг.