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27.10.2020 17:02
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В Карабахе сменился министр обороны. Азербайджан заявил, что уничтожил главу военного ведомства, и показал обстрел машины

Руководитель не признанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны республики Джалала Арутюняна из-за его ранения, полученного в ходе азербайджанского обстрела. Азербайджан заявил, что глава военного ведомства Карабаха был уничтожен, и показал видео воздушного удара по машине предположительно министра обороны республики.

На место раненого министра обороны глава Карабаха поставил генерал-майора Микаела Арзуманяна, о чем 27 октября сообщил в Facebook, отметив, что прежний глава ведомства не убит, а ранен.

«Я подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Джалал Анатольевич Арутюнян освобожден от должности министра обороны — командующего Армией обороны Республики Арцах. Другим моим указом генерал-майор Микаел Альбертович Арзуманян назначен министром обороны Республики Арцах — командующим Армией обороны, и ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта», — рассказал президент.

Азербайджанские СМИ 27 октября показали кадры обстрела машины бывшего министра обороны Карабаха. По информации Report, на видео зафиксировано не ранение, а уничтожение «министра обороны сепаратистов».

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Не зря дядя вова в бункере засел.
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