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26.10.2020 20:00
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Определён лауреат поэтической премии Аркадия Драгомощенко

Лауреатом премии Аркадия Драгомощенко 2020 года стала поэт Анна Родионова из Нижнего Новгорода. Как 26 октября сообщили организаторы, награду ей вручили накануне.

Родионова родилась в 1996 году, окончила филологический факультет Нижегородского государственного университета и поступила в аспирантуру школы филологии НИУ ВШЭ. Её имя уже входило в лонг-лист конкурса и было отмечено специальным упоминанием на премии Аркадия Драгомощенко в 2019 году. Поэтические работы лауреата, которые оценивало жюри, можно почитать на сайте премии. Родионову выдвинул петербургский философ и поэт, лауреат премии Аркадия Драгомощенко 2014 года Никита Сафонов.

Именно с 2014 года международная премия ежегодно вручается русскоязычным авторам не старше 27 лет. Победитель получает 70 тысяч рублей, а финалисты по 15 тысяч рублей. В шорт-лист этого года также вошли работы выпускающего редактора онлайн-издания «Ф-письмо» Лолиты Агамаловой из Москвы, поэта Георгия Мартиросяна из Белгорода, художницы Натальи Михалевой из Перми и студента московского НИУ ВШЭ Гликерия Улунова. Обычно в список входит три имени, однако в этом году его расширили до пяти из-за практически одинакового количества баллов, которые получили участники после первого этапа голосования.

Аркадий Драгомощенко (1946–2012) — поэт, писатель, переводчик. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, он работал завлитом театров в Смоленске и Ленинграде, преподавал в СПбГУ и университетах США. Стал первым лауреатом премии Андрея Белого в области прозы и заметной фигурой в культурной жизни Петербурга.

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