Объявлен шорт-лист поэтической премии Аркадия Драгомощенко

В Европейском университете в Петербурге назвали имена поэтов, которые вошли в шорт-лист ежегодной поэтической премии Аркадия Драгомощенко. Ими стали выпускающий редактор онлайн-издания «Ф-письмо» Лолита Агамалова из Москвы, поэт Георгий Мартиросян из Белгорода, художница Наталья Михалева из Перми, Анна Родионова из Нижнего Новгорода (чьё имя входило в лонг-лист и было отмечено специальным упоминанием на премии Аркадия Драгомощенко в 2019 году), а также студент московского НИУ ВШЭ Гликерий Улунов.

Почитать стихи номинантов можно на сайте.



Поэтическая премия каждый год присуждается молодым русскоязычным авторам, «чьи тексты намечают новые направления и возможности современной поэзии». Дебаты жюри, номинаторов и кураторов, круглые столы и церемония награждения лауреатов премии пройдут с 23 по 25 октября в Центре Вознесенского в Москве. Согласно правилам, лауреат получит 70 тысяч рублей, а финалисты по 15 тысяч рублей.



Конкурс в 2014 году учредил независимый петербургский книжный «Порядок слов». В пространство 21 октября с творческим вечером приедет специальный гость этого года — американская поэтесса и переводчица Лин Хеджинян. Послушать её выступление получится в Zoom. Автор была подругой поэта и прозаика Аркадия Драгомощенко.



В 2019 году в шорт-листе премии оказалось имя Влада Гагина из Петербурга.

