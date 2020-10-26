Петербуржец сдал Роспотребнадзору партию «Яблоко». Суд не стал мешать работе с электоратом

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 октября, региональное отделение «Яблоко» Дзержинский районный суд привлёк к административной ответственности по статье 6.4 КоАП. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил в своём протоколе зафиксировал Роспотребнадзор, который нагрянул в офис партии после жалобы петербуржца.

Жалоба горожанина закончилась штрафом для петербургского отделения «Яблоко». Партию, которая квартируется в жилом доме, Роспотребнадзор счёл возможным рассадником болезней и помехой для отдыха жильцов.

Санврачи побывали на Шпалерной, 13, в конце июля и зафиксировали, что «Яблоко» занимает помещение в цокольном этаже четырёхэтажного здания, однако изолированным от жилой части дома входом не располагает.



Как заключили проверяющие, подобное вызывает обоснованные жалобы жильцов, нарушает режим отдыха граждан, а также создает угрозу возникновения массовых заболеваний.



Партия вину не признала. В протоколе переадресовали все претензии к тому, что «яблочники» ходят через те же двери, что и жильцы, городу, который является собственником помещения.



Вилка наказаний для юрлиц по статье 6.4 КоАП предполагает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Петербургское отделение «Яблоко» суд наказал на 10 тысяч.

