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26.10.2020 16:36
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«Их работа напрямую влияет на качество жизни». Смольный выделил субсидии для государственных бань

Субсидии от Смольного получат 13 городских общественных бань. Об этом 26 октября на совещании с членами городского правительства объявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, на поддержку банных предприятий направят в общей сложности 13,2 млн рублей. Их смогут потратить на погашение долгов по зарплате.

Субсидии получат 8 акционерных обществ, принадлежащих городу. Сейчас в их число входят предприятия «Скат», «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», ОАО «Банный комплекс "Нептун"», АО «Красносельские бани», АО «Нега» и ОАО «Чкаловские бани». В их составе — 13 банных предприятий, где сохраняются минимальные цены и льготы для пенсионеров.

Из-за ограничительных мер парные в Петербурге были закрыты больше трех месяцев. В Смольном отмечают, что бани, внесенные в реестр предприятий малого и среднего бизнеса, ранее смогли получить налоговые льготы и субсидии из федерального и городского бюджетов. При этом акционерные общества не получали компенсацию.

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Комментарии (3)

Azazello
Ну да, ну да...
Прикормленная банная мафия в городе вторая после похоронной
Piter Russo
Смольному стоит озаботиться расселением коммуналок и а то на Петроградке дофига квартир где помыться просто негде
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