«Их работа напрямую влияет на качество жизни». Смольный выделил субсидии для государственных бань

Субсидии от Смольного получат 13 городских общественных бань. Об этом 26 октября на совещании с членами городского правительства объявил губернатор Александр Беглов.



Как сообщает пресс-служба Смольного, на поддержку банных предприятий направят в общей сложности 13,2 млн рублей. Их смогут потратить на погашение долгов по зарплате.

Субсидии получат 8 акционерных обществ, принадлежащих городу. Сейчас в их число входят предприятия «Скат», «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», ОАО «Банный комплекс "Нептун"», АО «Красносельские бани», АО «Нега» и ОАО «Чкаловские бани». В их составе — 13 банных предприятий, где сохраняются минимальные цены и льготы для пенсионеров.