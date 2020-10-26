«Их работа напрямую влияет на качество жизни». Смольный выделил субсидии для государственных бань
Субсидии от Смольного получат 13 городских общественных бань. Об этом 26 октября на совещании с членами городского правительства объявил губернатор Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба Смольного, на поддержку банных предприятий направят в общей сложности 13,2 млн рублей. Их смогут потратить на погашение долгов по зарплате.
Субсидии получат 8 акционерных обществ, принадлежащих городу. Сейчас в их число входят предприятия «Скат», «Баня № 72», «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района», ОАО «Банный комплекс "Нептун"», АО «Красносельские бани», АО «Нега» и ОАО «Чкаловские бани». В их составе — 13 банных предприятий, где сохраняются минимальные цены и льготы для пенсионеров.
Из-за ограничительных мер парные в Петербурге были закрыты больше трех месяцев. В Смольном отмечают, что бани, внесенные в реестр предприятий малого и среднего бизнеса, ранее смогли получить налоговые льготы и субсидии из федерального и городского бюджетов. При этом акционерные общества не получали компенсацию.