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26.10.2020 13:57
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В Минфине заявили, что средств ФНБ хватит на три года, если нефть останется на уровне 20 долларов

Денежных средств из Фонда национального благосостояния России хватит на три года, если цена нефти будет держаться на отметке около 20 долларов за баррель. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного уровня ВВП, мы считаем, что это — тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Объем средств Фонда по состоянию на 1 октября этого года составлял 13,733 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 9,346 триллиона рублей, или 8,2% ВВП.

В августе сообщалось, что чистый государственный долг России достиг 1,55 трлн рублей, превысив ликвидные резервы, что означает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Без чистого долга Россия прожила год. В апреле 2020 года совпали несколько факторов: низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки граждан и бизнеса. Счетная палата пообещала проверить, насколько эффективно расходовались средства ФНБ во время эпидемии.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
"Без чистого долга Россия прожила год. В апреле 2020 года совпали несколько факторов: низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки граждан и бизнеса."©

- Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
Oleg_I
Ахаха, средств хватит еще на 3 года, но зарплату (премии) бюджетникам мы режем уже сейчас. Спасибо, успокоили.
263772241
Останется? Вы нормальные с такими заголовками?
Побежал проверять, нефть 41, а не 20...
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