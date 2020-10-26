В Минфине заявили, что средств ФНБ хватит на три года, если нефть останется на уровне 20 долларов

Денежных средств из Фонда национального благосостояния России хватит на три года, если цена нефти будет держаться на отметке около 20 долларов за баррель. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного уровня ВВП, мы считаем, что это — тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

