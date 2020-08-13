Чистый госдолг России превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 трлн рублей

Чистый государственный долг России достиг 1,55 трлн рублей, превысив ликвидные резервы, что означает, что активы правительства не покрывают сумму долга. Об этом 13 августа сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и министерства финансов.

По состоянию на 1 июля долг составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей, пишет издание. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).