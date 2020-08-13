FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 07:10
8
Печать

Чистый госдолг России превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 трлн рублей

Чистый государственный долг России достиг 1,55 трлн рублей, превысив ликвидные резервы, что означает, что активы правительства не покрывают сумму долга. Об этом 13 августа сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и министерства финансов.

По состоянию на 1 июля долг составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей, пишет издание. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Без чистого долга Россия прожила год. В апреле 2020 года совпали несколько факторов: низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки граждан и бизнеса. РБК отмечает, что экономической угрозы появление такого долга не несет, но является знаковым событием как итог экономического кризиса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

kоt-obormot
Озерские на чай россеюшке дадут.
MinimumLaw
Господа, а кто-нить внимательно заголовок прочитал? Обралили внимание на ЧИСТЫЙ госдолг, который сравнивают с ЛИКВИДНЫМИ резервами. Наконец сумма в 1.55 трлн рублей - это вообще ни о чем. Да и вообще крайне любопытна оценка внешнего долга в национальной валюте. Это зачем? Чтоб цифра внушительней казалась? Нет, блин. Все туда же... Все лужи уже прогазированы не хуже кока-колы.
Петр Петров
намутили с покупкой сбера, доходность не выросла, а долг вырос!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний