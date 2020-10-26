Ученые обсудят, есть ли шансы у лох-несского чудовища и так ли страшны вампиры

Очередная конференция «Ученые против мифов» стартует в Хеллоуин под «счастливым» номером «13». Больше двух десятков спикеров поспорят с мифами и друг с другом. 31 октября и 1 ноября будет трансляция — можно смотреть платно и с бонусами, можно бесплатно. 12+

Аргумент против доисторического лох-несского чудища — не то, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, а то, что кормовой базы для него в озере маловато. Гидробиолог Вадим Марьинский с факультета биомедицинской физики МФТИ порассуждает, есть ли вообще шансы у озерных монстров. Конфликтности придаст оппонент, палеонтолог Ярослав Попов из Дарвиновского музея.

Это в целом подход форума «Ученые против мифов»: берут миф и не просто опровергают, а пытаются сначала его защитить. Если диетолог Елена Мотова, автор известной книги «Мой лучший друг — желудок», разоблачает популярные и опасные мифы о похудении, то врач Алексей Яковлев выступает «вредным оппонентом» (так это называется). Если Ольга Сварник, начальник лаборатории из Курчатовского института, разбирается с мифами о мозге и способностях, то биоинформатик Александр Панчин задает ей въедливые вопросы.



Будут темы возвышенные — например, лингвист Александр Пиперски из Вышки расскажет, можно ли понять пришельцев из фильма «Прибытие» (Пиперски премию «Просветитель» получил за книгу «Конструирование языков: от эсперанто до дотракийского»). Будут темы вполне прикладные: миколог Сергей Волобуев из Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН поведает, как пойти за грибами и выжить.



Наблюдаем битву ученых с мифами 31 октября и 1 ноября, с 11.00 регистрация по ссылке.



Александра Шеромова

