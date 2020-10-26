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26.10.2020 10:00
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Эксперту добывающей компании в Петербурге сожгли машину

Беспокойной выдалась ночь у жителей дома по улице Ленсовета. Во дворе полыхал «Мерседес».

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Московском районе. Около половины четвертого к дому 69, корпус 1, вызывали пожарных: там загорелся припаркованный «Мерседес Бенц». В результате возгорания у машины выгорел моторный отсек и передняя часть.

Записи камер во дворе зафиксировали, что к машине, которая принадлежит 42-летнему эксперту одной из добывающих компаний, подошел неизвестный. Он вылил жидкость из пластиковой бутылки в области воздухозаборника, после чего автомобиль стал гореть.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

Serg_I
А предназначен ли этот двор для хранения машин? Загорелась передняя часть авто, в задней части - бензобак с десятками литров "добытого нефтепродукта", и таким подарками - все дворы забиты!
Жечь машины - не решение проблемы, но проблемы с машинами вокруг домов - есть!
ProstoZloy
Он вылил продукт добывающей компании.
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