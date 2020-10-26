Эксперту добывающей компании в Петербурге сожгли машину

Беспокойной выдалась ночь у жителей дома по улице Ленсовета. Во дворе полыхал «Мерседес».



Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Московском районе. Около половины четвертого к дому 69, корпус 1, вызывали пожарных: там загорелся припаркованный «Мерседес Бенц». В результате возгорания у машины выгорел моторный отсек и передняя часть.



Записи камер во дворе зафиксировали, что к машине, которая принадлежит 42-летнему эксперту одной из добывающих компаний, подошел неизвестный. Он вылил жидкость из пластиковой бутылки в области воздухозаборника, после чего автомобиль стал гореть.

