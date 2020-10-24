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24.10.2020 20:01
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Петербургских пенсионеров в разгар пандемии собрали на концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь»

Муниципалитет Малой Охты 24 октября организовал в БКЗ «Октябрьский» концерт к 75-летию Победы с названием «На всю оставшуюся жизнь». На видео с мероприятия трудно разглядеть социальную дистанцию в первых рядах и правильно надетые маски.

При этом губернатор Александр Беглов еще в начале октября обратился к петербуржцам со своей страницы «ВКонтакте», порекомендовав горожанам за 65 лет сидеть дома и по возможности избегать людных мест.

В группе администрации МО уточняется, что таких концертов будет даже два. А жители Большой Охты старше 60 лет, изъявившие желание посетить концерт, получат билеты через своих кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям.

Комментарии петербуржцев о том, что с концертом хорошо было бы повременить, из группы были удалены.

«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — пояснили позицию в муниципалитете.

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Комментарии (13)

local_
Как молодо выглядят наши пенсионеры...
Pilat
Тут одно из двух.
Либо это циничный троллинг пожилых
Либо кто то из организаторов идиот
bluxer
Если бы была настоящая чума или холера, то люди бы не нуждались в ежедневной накачке пропагандой.
Что это за эпидемия, в существовании которой надо кого-то убеждать? постмодерн, одним словом. Симулякры вместо эпидемий :)
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