Петербургских пенсионеров в разгар пандемии собрали на концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь»
Муниципалитет Малой Охты 24 октября организовал в БКЗ «Октябрьский» концерт к 75-летию Победы с названием «На всю оставшуюся жизнь». На видео с мероприятия трудно разглядеть социальную дистанцию в первых рядах и правильно надетые маски.
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Концерт в любимом @bkz.oktyabrsky ⬆️⬆️🔝 Всем добра, здоровья и хорошего настроения!!! Ваша группа @the.diskomafia 👑 👑 👑 👑 @guseff_music @oleg.kudryavcev @valeradisco ✨ военное попурри.. 🇷🇺 #дискомафия #звезды #артистыроссии #дорожноерадио #звёздыдорожногорадио #золотойграммофон #песнягода #военноепопурри #артистынапраздник #бкзоктябрьский #guseff_music #75летпобеды
При этом губернатор Александр Беглов еще в начале октября обратился к петербуржцам со своей страницы «ВКонтакте», порекомендовав горожанам за 65 лет сидеть дома и по возможности избегать людных мест.
В группе администрации МО уточняется, что таких концертов будет даже два. А жители Большой Охты старше 60 лет, изъявившие желание посетить концерт, получат билеты через своих кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям.
Комментарии петербуржцев о том, что с концертом хорошо было бы повременить, из группы были удалены.
«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — пояснили позицию в муниципалитете.