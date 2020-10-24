Муниципалитет Малой Охты 24 октября организовал в БКЗ «Октябрьский» концерт к 75-летию Победы с названием «На всю оставшуюся жизнь». На видео с мероприятия трудно разглядеть социальную дистанцию в первых рядах и правильно надетые маски.

При этом губернатор Александр Беглов еще в начале октября обратился к петербуржцам со своей страницы «ВКонтакте», порекомендовав горожанам за 65 лет сидеть дома и по возможности избегать людных мест.

В группе администрации МО уточняется, что таких концертов будет даже два. А жители Большой Охты старше 60 лет, изъявившие желание посетить концерт, получат билеты через своих кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям.