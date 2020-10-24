Мария Захарова считает, что в НАТО начали забывать, кто освободил Европу

Высказывания главы оперативного командования «Север» европейских сил НАТО немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера об отношении Североатлантического альянса к Москве говорят о том, что в блоке забыли о том, кто принес свободу народам Европы в годы Второй мировой войны. Об этом 24 октября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в сети Facebook.



Тремя днями ранее в газете Dagens Nyheter вышло интервью, где Фольмер заявил, что Россия пытается рассорить НАТО и Швецию. Также генерал-лейтенант выразил мнение, что с учетом общей истории страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

