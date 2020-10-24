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24.10.2020 18:53
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Мария Захарова считает, что в НАТО начали забывать, кто освободил Европу

Высказывания главы оперативного командования «Север» европейских сил НАТО немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера об отношении Североатлантического альянса к Москве говорят о том, что в блоке забыли о том, кто принес свободу народам Европы в годы Второй мировой войны. Об этом 24 октября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в сети Facebook.

Тремя днями ранее в газете Dagens Nyheter вышло интервью, где Фольмер заявил, что Россия пытается рассорить НАТО и Швецию. Также генерал-лейтенант выразил мнение, что с учетом общей истории страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — подчеркнула Захарова.

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Комментарии (38)

mynine
Свободу принесли только немногим странам, например, Австрии, почти всем остальным принесли новое рабство. Ну и Мария Захарова явно стала забывать кто освобождал что страны западной Европы, а также что треть продолжительности всей Второй Мировой Войны Сталин был заодно с Гитлером.
Nationalverrater_2
Пущай есчо про освободительные пунические войны спляшет грозную ковырялочку -неблагодарным саксаулам.
Skazochny
а что эта алкоголичка делает и пишет в презираемом американском фэйсбуке?
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