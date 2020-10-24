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24.10.2020 17:08
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Коронавирус в Ленобласти назвали стабильным, а за Петербург стоит переживать

Распространение коронавируса в Ленобласти и еще трех регионах назвали самым стабильным в России. Петербург подобным похвастаться не может.

Ситуацию анализировал Центр экономических исследований, результаты эксперт по статистике Агаси Тавадян прокомментировал 24 октября. Для начала он отметил, что ситуация даже по сравнению с сентябрем стала гораздо хуже и на картах появился темно-красный цвет. Из зеленой зоны, где эпидемия останавливается, вышли все российские регионы.

Наиболее стабильная ситуация с распространением COVID-19 остается в четырех регионах, это Красноярский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область. Хуже всего в Бурятии, Республике Алтай, Новосибирской и Новгородской областях, Марий Эл, Севастополе, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

В светло-красной зоне, где все не совсем плохо, но однозначно неудовлетворительно, оказался Петербург. Москва в зоне практически стабильных регионов — там ситуация с распространением считается удовлетворительной.

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Комментарии (3)

old_rat
Что это за эксперт по статистике такой? Чукотка в списке худших регионов, открываем: за все время - 230 заболевших, 205 выздоровевших, 2 умерло. Заражается в среднем 2-4 человека и не каждый день. Где СМИ откапывают таких экспертов?
260551481
Так Беглов уже и так в бункере...
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