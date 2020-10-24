Коронавирус в Ленобласти назвали стабильным, а за Петербург стоит переживать

Распространение коронавируса в Ленобласти и еще трех регионах назвали самым стабильным в России. Петербург подобным похвастаться не может.

Ситуацию анализировал Центр экономических исследований, результаты эксперт по статистике Агаси Тавадян прокомментировал 24 октября. Для начала он отметил, что ситуация даже по сравнению с сентябрем стала гораздо хуже и на картах появился темно-красный цвет. Из зеленой зоны, где эпидемия останавливается, вышли все российские регионы.

Наиболее стабильная ситуация с распространением COVID-19 остается в четырех регионах, это Красноярский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область. Хуже всего в Бурятии, Республике Алтай, Новосибирской и Новгородской областях, Марий Эл, Севастополе, Ненецком автономном округе и на Чукотке.