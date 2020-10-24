Генпрокуратура Азербайджана: 13-летний россиянин умер после обстрела Гянджи

13-летний россиянин умер от ранений в результате ракетного обстрела города Гянджа (находится в 100 километрах от линии соприкосновения в Карабахе). Об этом 24 октября сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Очередной обстрел населённого пункта прошёл неделю назад.



«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации... 2007 года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь»,— говорится в сообщении.



По данным издания «Москва-Баку», подросток приехал из Ессентуков в гости к бабушке и остался из-за пандемии. Во время обстрела снаряд попал в их дом, мальчика придавило обломками.

